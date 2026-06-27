Tomás Rubio, elegido nuevo presidente del Partido Popular de Cieza

El Partido Popular de Cieza celebró el pasado jueves su Congreso Local, que eligió al actual alcalde del municipio Tomás Rubio como nuevo presidente de la organización.

Un Congreso que clausuró el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia Joaquín Segado, quien destacó que del mismo “sale un equipo renovado, con ilusión, con ganas de hacer más grande a Cieza y a la Región de Murcia”.

Segado apuntó asimismo que este Congreso, “no significa el fin de ningún trabajo, sino el inicio de una nueva etapa en la que Tomás Rubio y todo su equipo tendrán un reto importante por delante: transmitir esa ilusión por construir una Cieza mejor a toda la sociedad del municipio”.

Celebración del Congreso Local del Partido Popular de Cieza. / La Opinión

“Un gran desafío para la nueva dirección del PP de Cieza, que contará con el apoyo del Partido Popular de la Región de Murcia y también del Gobierno regional”, subrayó el vicesecretario del PP, que en ese sentido resaltó la presencia en el Congreso de “un buen número de consejeros, directores generales y personas que están implicadas en mejorar la vida de los ciudadanos de la Región”.

Por su parte, el presidente electo Tomás Rubio subrayó que “doy este paso al frente para contribuir desde Cieza al proyecto del Partido Popular que en la Región lidera el presidente Fernando López Miras”.

Rubio agradeció la colaboración e implicación de quienes le acompañan en su candidatura, y sobre todo “a la sociedad civil, colectivos, asociaciones culturales, deportivas, religiosas, organizaciones agrarias como COAG y UPA, asociaciones de hosteleros, de emprendedores y, en general, todos aquellos que han querido participar con nosotros en este Congreso”.

También dio las gracias a Miriam Guardiola “por su gran labor como presidenta de la gestora” y a Joaquín Segado, “por su confianza y por haberme incorporado al PP”. “Ambos han supuesto un aire fresco para el Partido Popular de Cieza, y los tengo como referentes”, remarcó.

“El PP de Cieza, en las mejores manos”

Miriam Guardiola, por su parte, expresó su convencimiento de que “con Tomás Rubio, el PP de Cieza queda en los mejores manos”.

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Rubio agradeció la colaboración e implicación de quienes le acompañan en su candidatura. / La Opinión

Guardiola agradeció al presidente Fernando López Miras “su apoyo incondicional” y a Joaquín Segado “que siempre haya estado al lado del Partido Popular de Cieza, tanto en los momentos difíciles como en los más alegres como hoy”. También dio las gracias “a todos los afiliados, simpatizantes, apoderados, interventores, en general, a todos los amigos del PP de Cieza, y también a los ciezanos que han confiado en nosotros en las últimas elecciones”.