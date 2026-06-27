El Pleno de Lorca dará luz verde al cambio normativo para derribar seis fachadas históricas

El pleno del Ayuntamiento de Lorca aprobará el lunes la modificación del plan urbano que permitirá el derribo de seis fachadas históricas que han perdido la protección que tenían algunos de sus elementos y eso facilitará la reconstrucción de edificios en los solares en los que se encuentran.

En diciembre de 2024 la Dirección General de Patrimonio Cultural ya accedió a la petición del Ayuntamiento de Lorca para rebajar el grado de protección de estas seis fachadas, que son los únicos elementos que se conservan de edificios derribados tras los terremotos de 2011 y que ahora podrán ser demolidas para facilitar a sus propietarios la reedificación de los solares.

Tras esa resolución, y una vez completada toda la tramitación urbanística, los inmuebles pasan a carecer de grado de catalogación, permitiéndose la demolición de las fachadas existentes y la ejecución de obra nueva conforme a las condiciones establecidas por el planeamiento.

La medida, que afecta a inmuebles situados en Tintes, Cava, Leonés, Abad de los Arcos, Santiago y Martín Piñero, permitirá atraer nuevos residentes, actividad económica y vida a esta zona fundamental para el futuro de la ciudad, según informó el alcalde, Fulgencio Gil.

El primer edil abundó en que estas fachadas constituyen restos constructivos que perdieron hace años el valor histórico, arquitectónico o artístico que justificó en su día su protección y manifestó que mantener esta situación «suponía perpetuar un problema urbanístico, patrimonial y visual que impedía avanzar en la recuperación integral del casco histórico» de la ciudad.

Además, Gil Jódar recordó que varios de estos solares ocupan espacios estratégicos dentro del conjunto histórico. «El inmueble situado junto al antiguo convento de la Merced y el Porche de San Antonio constituye una de las primeras imágenes que reciben quienes llegan a Lorca a través del Centro de Visitantes. Era prioritario resolver esta situación para mejorar uno de los accesos más importantes al casco histórico».

En determinados casos relacionados con estas seis fachadas, para las nuevas construcciones sí deberán conservarse e incorporarse a los nuevos proyectos elementos de interés puntual, como rejerías, sillares pétreos, molduras o la hornacina existente en uno de los inmuebles.

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Además, en todos los solares será obligatoria la realización previa de excavaciones arqueológicas.