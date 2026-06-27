Consulta la programación de actividades gratuitas para este verano en Águilas

Águilas contará este verano con una amplia programación de actividades gratuitas que incluye conciertos, espectáculos, cine, actividades infantiles, propuestas deportivas y otras iniciativas pensadas para todos los públicos.

La programación, impulsada por las Concejalías de Cultura, Festejos y Deportes del Ayuntamiento de Águilas, se desarrollará durante los próximos meses en distintos espacios del municipio. La mayor parte de las actividades serán de acceso libre y gratuito, con el objetivo de acercar la cultura y el ocio a vecinos y visitantes y ofrecer alternativas para todas las edades durante la temporada estival.

Dentro de esta programación gratuita destacan la II Edición del Conga Fest, un evento de grupos emergentes de la Región de Murcia que se celebrará los días 3 y 4 de julio, en horario de tarde, en la plaza de Antonio Cortijos; y una nueva edición de la Gira Los 40 Summer Live, que tendrá lugar el 17 de julio en la explanada del Auditorio.

Solo unos días después llegará a Águilas Maky y Maria, autores de la canción del Mundial 2026. La programación musical continuará con el VI Festival Águilas Jazz, que arrancará el 25 de julio; el Tributo a Mecano Aidalai, el 31 de agosto; el concierto gratuito de Seguridad Social, el 6 de agosto; el festival Chirigoteando, el 9 de agosto; una nueva edición del exitoso Concierto de piano bajo las estrellas, los días 10 y 11 de agosto; el concierto de Omar Montes, el 13 de agosto; Miss Cafeina, el 15 de agosto; y María Pelae, el 21 de agosto.

En el apartado musical, el Auditorio abrirá también sus puertas para los conciertos de Patronato Musical Aguileño, un Concierto Joven de la Orquesta Nacional, el 7 de julio; un Concierto Lírico, el 11 de julio; y el concierto de piano Ikigai duo, el 29 de agosto.

La programación también incluye espectáculos infantiles totalmente gratuitos. Entre ellos se encuentran Elisa y la noche sin estrellas, los días 12 de julio y 2 de agosto; Timón y Pumba, el 16 de julio; Teatreros Callejeros, los días 17 y 23 de julio y 6 y 20 de agosto; Historias de Cirko, los días 28 de julio y 11 y 25 de agosto; y Musical Walt, el 16 de agosto.

Asimismo, la agenda dará cabida a las asociaciones de la localidad y mantendrá los festivales benéficos que la mayoría de ellas llevan a cabo.

En el ámbito deportivo, las citas más destacadas de este verano serán Royal Beach Game, los días 18 y 19 de julio; la Carrera Popular Ciudad de Águilas, el 19 de julio; el Torneo 3x3 de Baloncesto, los días 24 y 25 de julio; la Travesía a nado, el 26 de julio; las 24 horas fútbol sala, los días 8 y 9 de agosto; y la Carrera Nocturna Alcalde de Águilas, el 29 de agosto.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Águilas refuerza su compromiso con una oferta diversa, participativa y de calidad, que contribuirá a dinamizar la actividad social y económica del municipio durante el verano.