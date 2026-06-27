El Ayuntamiento de Alcantarilla reacciona: las obras para arregar la piscina cubierta se llevarán a cabo entre septiembre y diciembre de 2026

La piscina cubierta de Alcantarilla permanecerá cerrada entre septiembre y diciembre de 2026 porque se llevarán a cabo obras de renovación. Concretamente, pretenden mejorar la eficiencia energética con la sustitución de los cristales que ahora se encuentran en las instalaciones por acristalamiento de alta eficiencia.

Por otra parte, se instalará un sistema de energía solar térmica para calentar el agua y, de esta forma, emplear fuentes de energía renovables.

A través de una nota de prensa, el Ayuntamiento informó que el consumo energético se reducirá un 30% (155,91 mWh/año), que se evitará la emisión de 73 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), así como otros trabajos como la digitalización y la inclusión social. Todo esto se produce como respuesta a una crítica por parte de la oposición (PSOE) en la que se denunciaba que la piscina iba a estar cerrada durante el verano.

Las reparaciones se ejecutarán en un plazo de cuatro meses desde septiembre. El Ejecutivo municipal se encuentra en la fase de redacción.

Al respecto del presupuesto, aclaran que será de un millón de euros cofinanciado por la Unión Europea en un 60% a través de los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Ayuntamiento de Alcantarilla que se encargará del 40% restante.

Estas instalaciones nunca han recibido ninguna reforma, pese a sus 35 años de antigüedad. Hasta ahora solo se había realizado las rutinarias labores de mantenimiento y limpieza.

En junio la piscina ha estado abierta con su horario normal. No obstante, en julio abrirá con horario reducido -hasta el mediodía- y en el mes de agosto, como es habitual todos los veranos, cerrará.

El Ejecutivo de Alcantarilla afirma que "Se trata de una inversión histórica para mejorar los servicios públicos del municipio". Recuerdan, asimismo, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) que cuenta con un total de 11 millones para mejorar infraestructuras del municipio