El Ayuntamiento de Archena ha inaugurado este viernes Archena Río, un nuevo espacio natural, deportivo y de convivencia junto al río Segura que ha supuesto una inversión superior al millón y medio de euros y que se integra dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Archena, Tu Paraíso de Salud y Vida', dotado con más de 3,2 millones de euros de financiación pública.

El acto de inauguración se ha celebrado en el entorno de Archena Río, junto a la nueva pasarela peatonal sobre el río Segura, una de las actuaciones más emblemáticas contempladas dentro del plan de sostenibilidad turística.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha estado acompañada por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de la Región de Murcia, Carmen María Conesa, en una jornada que ha reunido a representantes institucionales, colectivo social y empresarial, vecinos y visitantes.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó que la apertura de este nuevo enclave representa “mucho más que una nueva infraestructura”, al convertirse en el símbolo de una forma de gestionar basada en la planificación, la búsqueda de oportunidades y la capacidad de atraer recursos externos para seguir transformando el municipio.

“Hoy celebramos una forma de gobernar que consiste en tener proyectos, trabajar con visión de futuro y aprovechar todas las oportunidades para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, afirmó, al tiempo que subrayó que los más de 3,2 millones de euros invertidos a través del Plan de Sostenibilidad Turística “han sido obtenidos gracias al trabajo realizado por el Ayuntamiento y sin que haya supuesto coste alguno para los ciudadanos de Archena”. Uno de los hitos más relevantes del programa fue que la candidatura archenera resultó seleccionada entre más de 1.500 proyectos presentados por municipios de toda España, un hecho que, según la alcaldesa, demuestra que “cuando se trabaja con ambición, rigor e ilusión, un municipio como Archena puede competir y situarse entre los mejores proyectos del país”.

Recuperar el río para los ciudadanos

La actuación de Archena Río ha permitido recuperar ambientalmente una amplia zona del entorno del Segura, eliminando especies invasoras, mejorando la integración paisajística y generando un nuevo espacio para el disfrute ciudadano. La intervención ha permitido devolver protagonismo al río, mejorar su accesibilidad y poner en valor uno de los principales recursos paisajísticos del municipio.

El nuevo espacio está concebido como una zona destinada al paseo, la práctica deportiva, el ocio saludable y la convivencia, ofreciendo nuevas posibilidades para vecinos y visitantes en un entorno natural recuperado y sostenible.

“Hoy volvemos a mirar al río. Recuperamos un espacio que siempre fue nuestro y que merecía volver a estar al servicio de las personas”, señaló la alcaldesa durante su intervención.

Una transformación integral de Archena

La inauguración de Archena Río se suma al conjunto de actuaciones desarrolladas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, PSTD Archena Tu Paraíso de Salud y vida, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU y considerado por el Ayuntamiento como uno de los mayores proyectos de transformación impulsados en el municipio durante los últimos años.

Entre las iniciativas ejecutadas destacan la recuperación del Palacete de Villarrías para su conversión en museo etnográfico; la construcción de la pasarela que conecta Archena y La Algaida; la creación de un nuevo centro de recepción turística; la implantación de un sistema de movilidad sostenible mediante bicicletas eléctricas y convencionales; el desarrollo de un espacio gastronómico multifuncional; la puesta en marcha de una nueva plataforma digital de turismo con herramientas de inteligencia artificial y accesibilidad universal; así como la mejora de rutas, parques y recursos turísticos.

El programa también ha incorporado medidas de apoyo al emprendimiento que ya han permitido la creación de cinco nuevos proyectos empresariales vinculados al turismo activo, generando nuevas oportunidades económicas y de empleo en el municipio.

Programación especial

La inauguración ha incluido una programación especial para celebrar la apertura de este nuevo espacio para los archeneros. Al finalizar el acto institucional, los asistentes pudieron disfrutar de la interpretación del Himno a Archena, cantado por el tenor, José Manuel Más, y acompañado por la Agrupación Musical Santa Cecilia, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Además, el recinto contará con una amplia zona gastro, donde se podrá disfrutar de una variada oferta gastronómica en un entorno privilegiado junto al río Segura.

La alcaldesa, durante la inauguración de Archena Río / A.A.

Gestión, inversión y futuro

Durante el acto, la alcaldesa agradeció el trabajo realizado por la Concejalía de Proyectos Europeos, los técnicos municipales, las empresas colaboradoras, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y el Ministerio de Industria y Turismo, instituciones que han contribuido al desarrollo de las distintas actuaciones.

Igualmente se reconoció el trabajo a las empresas que de alguna manera han contribuido a que el proyecto represente el modelo de ciudad que impulsa el Gobierno municipal: una Archena más sostenible, más accesible, más conectada con sus raíces y preparada para afrontar los retos del futuro.

“Las ciudades no cambian solo con ideas. Cambian cuando hay equipos que creen en ellas, trabajan con compromiso y convierten los proyectos en realidades. Archena Río nació como una idea y hoy es una realidad que demuestra que Archena sigue avanzando”, concluyó.