Premio Pueblo Sostenible del Año
Víctor Martínez, alcalde de Santomera: "Necesitamos una política valiente en materia de sostenibilidad"
El alcalde de Santomera destaca los proyectos impulsados en el municipio para promover la eficiencia energética e hídrica
Santomera fue reconocida con el Premio Pueblo Sostenible del Año, recibido por su alcalde, Víctor Martínez, de manos de José Masegosa, director de Comunicación de Hozono Global.
Hablar de la sostenibilidad de los municipios es hablar de futuro, pero también de una responsabilidad presente. Es cuidar el territorio, gestionar mejor los recursos, proteger el entorno natural, impulsar la eficiencia energética, avanzar hacia una movilidad más sostenible y pensar en el bienestar de quienes viven hoy y vendrán mañana. Y desde Santomera se han propuesto firmemente trabajar por un modelo de desarrollo más respetuoso, equilibrado y consciente.
Así lo afirmó durante su discurso de agradecimiento su alcalde, quien destacó que "todos los edificios municipales se valen de la energía solar fotovoltaica para hacer posible una eficiencia energética que también aplica al ámbito hídrico, y es que estamos desarrollando un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de más de un millón y medio de euros para mejorar el control y gestión de los sistemas hídricos municipales".
Desde Santomera se han 'lanzado' a proteger la Sierra de Orihuela, la cual pretenden que sea Lugar de Interés Comunitario. Una muestra más de una política valiente que, "aunque conlleve decisiones difíciles, sobre todo en materia de sostenibilidad, porque requiere cambiar de conductas y comportamientos sociales, es el único camino para conseguir que los municipios mejoren".
Y como prueba de esta valentía, como apuntó Víctor Martínez, la reciente decisión de restringir el tráfico pesado en el municipio, "una decisión controvertida que tan solo dos meses después ha dado buenos frutos, pues los vecinos de Santomera viven ahora en mejores condiciones".
El equilibrio entre crecimiento, tradición y respeto al entorno
Santomera es un municipio de la Región de Murcia situado en el extremo oriental de la huerta murciana, caracterizado por su riqueza agrícola, su dinamismo económico y su privilegiado entorno natural. Con una fuerte tradición ligada al cultivo de los cítricos, combina el arraigo a sus costumbres y tradiciones con un notable crecimiento urbano y empresarial. El municipio mantiene una firme apuesta por la sostenibilidad, impulsando iniciativas de eficiencia energética, protección del entorno y movilidad sostenible. Entre sus principales atractivos destacan el embalse de Santomera, la Sierra de Orihuela y una intensa vida cultural, deportiva y festiva, con un amplio tejido asociativo. Santomera representa una manera de entender la sostenibilidad desde la cercanía: cuidar el paisaje, mantener vivas sus tradiciones y aprovechar sus recursos naturales de forma responsable. Por todo ello, el municipio reúne valores suficientes para ser el ganador del Premio Pueblo Sostenible del Año.
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