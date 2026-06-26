Víctor Martínez, alcalde de Santomera: "Necesitamos una política valiente en materia de sostenibilidad"

Santomera fue reconocida con el Premio Pueblo Sostenible del Año, recibido por su alcalde, Víctor Martínez, de manos de José Masegosa, director de Comunicación de Hozono Global.

Hablar de la sostenibilidad de los municipios es hablar de futuro, pero también de una responsabilidad presente. Es cuidar el territorio, gestionar mejor los recursos, proteger el entorno natural, impulsar la eficiencia energética, avanzar hacia una movilidad más sostenible y pensar en el bienestar de quienes viven hoy y vendrán mañana. Y desde Santomera se han propuesto firmemente trabajar por un modelo de desarrollo más respetuoso, equilibrado y consciente.

Así lo afirmó durante su discurso de agradecimiento su alcalde, quien destacó que "todos los edificios municipales se valen de la energía solar fotovoltaica para hacer posible una eficiencia energética que también aplica al ámbito hídrico, y es que estamos desarrollando un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de más de un millón y medio de euros para mejorar el control y gestión de los sistemas hídricos municipales".

Desde Santomera se han 'lanzado' a proteger la Sierra de Orihuela, la cual pretenden que sea Lugar de Interés Comunitario. Una muestra más de una política valiente que, "aunque conlleve decisiones difíciles, sobre todo en materia de sostenibilidad, porque requiere cambiar de conductas y comportamientos sociales, es el único camino para conseguir que los municipios mejoren".

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Y como prueba de esta valentía, como apuntó Víctor Martínez, la reciente decisión de restringir el tráfico pesado en el municipio, "una decisión controvertida que tan solo dos meses después ha dado buenos frutos, pues los vecinos de Santomera viven ahora en mejores condiciones".