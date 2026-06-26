Premio Pueblo Gastronómico del Año
Teresa García, alcaldesa de Calasparra: "En los pueblos, el mismo plato tiene un sabor diferente, mucho más auténtico"
La alcaldesa de Calasparra pone en valor las recetas heredadas y un producto de kilómetro 0 y excelente calidad
Calasparra fue reconocida con el Premio Pueblo Gastronómico del Año, recibido por su alcaldesa, Teresa García, de manos de Gonzalo Blanco, director de Banca de Instituciones de Caixabank en la Región de Murcia.
García quiso acordarse en su discurso de agradecimiento de todos aquellos profesionales de la hostelería de Calasparra "que hacen posible que los grandes platos lleguen a las mesas tanto de cualquier calasparreño y calasparreña como de aquellos que nos visitan".
La gastronomía regional es rica en platos huertanos, de interior y marineros, tradicional, pero a la que también hemos sabido aportar un punto de innovación y alta cocina. Y Calasparra "ha sabido convertir su cocina, sus productos locales y su sector hostelero en seña de identidad y motor de desarrollo turístico y económico", concluyó la regidora calasparreña.
La cultura del arroz como gran seña gastronómica de identidad
Calasparra es un municipio cuya identidad gastronómica está ligada de forma inseparable a su producto más emblemático: el arroz. Su Denominación de Origen ha convertido al Arroz de Calasparra en uno de los grandes símbolos culinarios de la Región de Murcia y en un producto reconocido por su calidad, tradición y singularidad. Los arrozales, el agua y el paisaje forman parte de una cultura gastronómica que va mucho más allá del plato. En Calasparra, situada en la comarca del Noroeste de la Región de Murcia, la cocina se entiende como una expresión del territorio, donde el producto local, la agricultura y la tradición se unen para ofrecer una experiencia auténtica al visitante. A su riqueza gastronómica se suman enclaves como el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, la Cueva del Puerto y los parajes naturales vinculados al río Segura. Calasparra reúne sabor, paisaje, historia y producto propio, razones que la convierten en merecedora del Premio Pueblo Gastronómico del Año.
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