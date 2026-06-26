Teresa García, alcaldesa de Calasparra: "En los pueblos, el mismo plato tiene un sabor diferente, mucho más auténtico"

Calasparra fue reconocida con el Premio Pueblo Gastronómico del Año, recibido por su alcaldesa, Teresa García, de manos de Gonzalo Blanco, director de Banca de Instituciones de Caixabank en la Región de Murcia.

García quiso acordarse en su discurso de agradecimiento de todos aquellos profesionales de la hostelería de Calasparra "que hacen posible que los grandes platos lleguen a las mesas tanto de cualquier calasparreño y calasparreña como de aquellos que nos visitan".

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La gastronomía regional es rica en platos huertanos, de interior y marineros, tradicional, pero a la que también hemos sabido aportar un punto de innovación y alta cocina. Y Calasparra "ha sabido convertir su cocina, sus productos locales y su sector hostelero en seña de identidad y motor de desarrollo turístico y económico", concluyó la regidora calasparreña.