San Pedro del Pinatar encara el final de sus Fiestas Patronales con un intenso fin de semana

San Pedro del Pinatar se encuentra inmerso en la celebración de sus Fiestas Patronales 2026 en honor a San Pedro Apóstol. El calendario festivo de la localidad alcanza estos días su punto álgido con un completo programa cargado de tradición, música, deporte, gastronomía y convivencia.

«Estas fiestas son un reflejo de nuestra identidad como pueblo, por eso invito a vecinos y visitantes a vivirlas con alegría y a unirnos en torno a nuestras tradiciones», destaca el alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez. El primer edil también ha agradecido «la implicación de peñas, asociaciones, colectivos, personal municipal, voluntarios y cuerpos de seguridad que, con su esfuerzo y entusiasmo, hacen posible que estas fiestas sean un verdadero éxito colectivo».

Celebración del 'chupinazo'. / Ayto. San Pedro

Echando la vista atrás, este año el pistoletazo de salida festivo llegó con una gran novedad: un multitudinario ‘chupinazo’ celebrado el pasado viernes 12 de junio en la Plaza Luis Molina. El evento llenó el espacio de cientos de vecinos y peñistas, quienes disfrutaron del arranque con la actuación de un Dj y de Los Vinilos. Previamente, el deporte batió de nuevo sus marcas de participación con la celebración de la XII edición de la Pinatarius Obstaculum Cursus, la popular y emblemática carrera de obstáculos disputada el sábado 6 de junio.

A estos actos les siguieron las tradicionales galas de coronación de las reinas, que se vivieron con gran emoción en distintos escenarios. La Plaza de la Constitución acogió el viernes 12 la elección de la Reina de la Tercera Edad, Rosario Pérez Gómez. Por su parte, en el Recinto Ferial se coronó a Carmen Sáez García como Reina Juvenil en una multitudinaria gala celebrada el sábado 13 de junio, a la que siguió la gala infantil el domingo 14, donde la afortunada fue Natividad Méndez. Durante el acto del sábado, el pregón oficial fue pronunciado por Saturnino García Sáez, ‘Satur’, quien recibió además el Escudo de la Villa y emocionó al público con un discurso cargado de recuerdos y orgullo pinatarense.

Quema de la Hoguera de San Juan. / L. O.

El Recinto de Fiestas se ha consolidado como el gran centro neurálgico de las celebraciones, acogiendo a una veintena de barracas populares con récord de participación, así como actuaciones musicales y actividades para todas las edades. Uno de los actos más emblemáticos vividos en los últimos días ha sido la quema de la Hoguera de San Juan, que evocaba el eclipse solar y que se celebró la medianoche del pasado martes 23 de junio en el aparcamiento de la Avenida Artero Guirao.

La mágica velada congregó a miles de personas junto al fuego y estuvo precedida por una Noche Ibicenca organizada por las peñas y el concierto del grupo Los Happys. Ayer, jueves 25 de junio, el recinto ferial continuó calentando motores para los grandes actos centrales del fin de semana con el espectáculo ‘Próxima Parada’ a las 22.30 horas. La programación encara ahora su recta final, con una divertida noche de Reggaeton en el Recinto ferial.

Lo que está por venir

Mañana, sábado 27 de junio, tendrá lugar a partir de las 10.00 horas la inauguración de la CCXXVIII Real Feria de Ganado de San Pedro del Pinatar, una tradición con más de dos siglos de historia que compartirá protagonismo por la tarde con la salida del XXXI Encuentro de Carruajes ‘Villa de San Pedro’. La jornada finalizará con el esperado concierto del mítico grupo La Guardia.

Feria de ganado. / Ayto. San Pedro

El domingo 28 de junio será la tradicional ofrenda de frutos al Patrón, en la que cientos de pinatarenses desfilan con el traje regional desde el Ayuntamiento hasta la plaza de la Constitución, en una noche que terminará con la actuación de La Mundial en el Recinto Ferial.

El próximo lunes 29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, será el día grande del municipio. Como manda la tradición, comenzará con la diana musical a cargo de la banda local, seguida de la misa solemne en honor al patrón. Por la tarde, a partir de las 20.00 horas, se celebrará la procesión con la imagen del santo recorriendo las principales calles del centro urbano, acompañada por autoridades, representantes de colectivos y numerosos fieles. El concierto de la Unión Musical y un gran castillo de fuegos artificiales cerrarán el día.

El domingo 28 de junio será la tradicional ofrenda de frutos al Patrón. / Ayto. San Pedro

La programación oficial no culminará hasta el domingo, 5 de julio, con el desfile de carrozas. Además, San Pedro del Pinatar continuará durante todo el periodo estival con un intenso programa de actividades culturales, musicales y festivas, como los actos en honor a la Virgen del Carmen, las Verbenas Marineras, las fiestas de El Mojón o el festival Sal de Música, entre otras iniciativas.