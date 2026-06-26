Paraje natural
El Salto del Usero de Bullas activa el control de acceso desde este sábado: Todo lo que debes saber para entrar, aparcar y disfrutar del paraje
El Ayuntamiento regulará las visitas hasta el 13 de septiembre con dos turnos diarios, entrada de un euro, aparcamientos habilitados y visitas guiadas gratuitas
E.P.
El Ayuntamiento de Bullas activará a partir de este sábado el servicio de control de accesos y sensibilización medioambiental en el emblemático paraje del Salto del Usero.
La medida, que se aplicará de forma diaria hasta el 13 de septiembre, tiene como objetivo ordenar la afluencia de visitantes, garantizar la seguridad de las personas y asegurar la protección de este espacio, catalogado como Monumento Natural de la Región de Murcia, Zona Especial de Conservación (ZEC), Lugar de Interés Geológico (LIG) e integrado en la Red Natura 2000.
Un euro por persona
Para acceder al paraje, los usuarios deberán realizar una reserva previa a través de la plataforma web oficial del espacio, trámite que conlleva un coste simbólico de un euro por persona destinado íntegramente a sufragar los gastos de conservación del entorno.
El Consistorio ha establecido dos turnos diarios de visitas: uno matinal, de 10.00 a 14.00 horas --que se adelantará a las 9.00 horas durante los fines de semana--, y otro de tarde, que se desarrollará entre las 16.00 y las 20.00 horas.
En lo que respecta a la movilidad, la organización dispone de un aparcamiento gratuito situado en el primer punto de control, a una distancia de 1,5 kilómetros del paraje, así como de un parking de pago ubicado en el segundo punto de control, a escasos metros del río, cuya plaza se puede gestionar de forma simultánea con la reserva de la entrada.
Asimismo, como complemento a la jornada, todas las mañanas se ofrecerán visitas guiadas e interpretativas gratuitas destinadas a difundir los valores geológicos y ambientales del entorno, requiriendo también inscripción previa.
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