Pedro Javier Sánchez, alcalde de San Pedro: "El Parque Regional de las Salinas y Arenales representa a la perfección nuestro patrimonio natural"

San Pedro del Pinatar fue reconocido con el Premio Pueblo Turístico del Año, recibido por su alcalde, Pedro Javier Sánchez, de manos de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa.

El regidor pinatarense, en su discurso de agradecimiento, se acordó de "todo un pueblo que mantiene vivo su patrimonio natural, representado a la perfección en el Parque Regional de las Salinas y Arenales".

Pero las bondades turísticas de San Pedro del Pinatar van mucho más allá, como comentó Sánchez, quien destacó "el patrimonio cultural, una rica gastronomía y una agenda deportiva presente durante todo el año pero que durante los meses de verano crece exponencialmente, sobre todo en aquellos deportes acuáticos".

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"El turismo es fuente de riqueza y motor de empleo en nuestra región, y nosotros trabajamos durante todo el año para darnos a conocer más allá de nuestras fronteras", concluyó el alcalde de San Pedro del Pinatar.