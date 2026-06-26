Premio Pueblo Turístico del Año
Pedro Javier Sánchez, alcalde de San Pedro: "El Parque Regional de las Salinas y Arenales representa a la perfección nuestro patrimonio natural"
El alcalde de San Pedro del Pinatar destaca un turismo deportivo, fuente de riqueza y motor de empleo, que en verano crece exponencialmente
San Pedro del Pinatar fue reconocido con el Premio Pueblo Turístico del Año, recibido por su alcalde, Pedro Javier Sánchez, de manos de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa.
El regidor pinatarense, en su discurso de agradecimiento, se acordó de "todo un pueblo que mantiene vivo su patrimonio natural, representado a la perfección en el Parque Regional de las Salinas y Arenales".
Pero las bondades turísticas de San Pedro del Pinatar van mucho más allá, como comentó Sánchez, quien destacó "el patrimonio cultural, una rica gastronomía y una agenda deportiva presente durante todo el año pero que durante los meses de verano crece exponencialmente, sobre todo en aquellos deportes acuáticos".
"El turismo es fuente de riqueza y motor de empleo en nuestra región, y nosotros trabajamos durante todo el año para darnos a conocer más allá de nuestras fronteras", concluyó el alcalde de San Pedro del Pinatar.
Naturaleza, salinas y mar para un turismo con identidad
San Pedro del Pinatar es uno de los grandes referentes turísticos de la Costa Cálida. Situado entre el Mar Menor y el Mediterráneo, este municipio reúne playas, naturaleza, tradición marinera y bienestar en un entorno privilegiado que atrae visitantes durante todo el año. Uno de sus principales emblemas es el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro, un espacio natural de gran valor paisajístico y ambiental donde conviven salinas, dunas, arenales y una destacada riqueza ornitológica. A ello se suman sus playas, sus lodos terapéuticos, su gastronomía marinera y la identidad de un pueblo que ha sabido mantener viva su relación con el mar. San Pedro del Pinatar combina turismo de sol y playa, naturaleza, salud, deporte y cultura en una propuesta diversa y consolidada. Su capacidad para ofrecer experiencias vinculadas al mar, al paisaje y a la tradición lo convierten en un destino de referencia y merecedor del Premio Pueblo Turístico del Año.
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