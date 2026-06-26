Pablo Alberto Ruiz, exconcejal de Vox en Las Torres de Cotillas, sin competencias por falta de confianza

El alcalde Pedro José Noguera revocó este viernes las competencias del concejal Pablo Alberto Ruiz, que hasta ahora estaba al frente de las áreas de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

Ruiz, actualmente concejal no adscrito, había pertenecido al grupo municipal Vox, desde el cual participaba como miembro del equipo de gobierno municipal desempeñando las labores de concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad. Tras su salida de dicho grupo, el alcalde le mantuvo las competencias de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en aras de «preservar la estabilidad institucional y la continuidad de los servicios municipales».

Sin embargo, en las últimas semanas se han producido diversos hechos que han puesto de manifiesto la desaparición de «la confianza política e institucional propia de esa relación de corresponsabilidad en el gobierno municipal», indica el primer edil.

Entre ellos, los ocurridos en el pleno municipal del pasado jueves, donde Ruiz votó en contra de una modificación presupuestaria consensuada con él para dotar de crédito suficiente a las fiestas patronales

Por tanto, Noguera ha firmado mediante resolución de alcaldía la revocación de dichas competencias. «Las Torres de Cotillas necesita estabilidad, la prioridad del equipo de gobierno es atender los servicios de los ciudadanos y los intereses personales y partidistas no pueden estar por encima de nuestro pueblo», señala el alcalde.

Por una cooperación leal

“Respeto plenamente el derecho de todos los concejales a ejercer sus funciones con arreglo a su criterio, pero la confianza que justifica una delegación de gobierno se exterioriza en la cooperación leal que permita una dirección política común en la acción institucional”, explica el alcalde torreño.

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Por tanto, Noguera ha firmado mediante resolución de alcaldía la revocación de dichas competencias. “Las Torres de Cotillas necesita estabilidad, la prioridad del equipo de gobierno es atender los servicios de los ciudadanos y los intereses personales y partidistas no pueden estar por encima de nuestro pueblo”, concluye.