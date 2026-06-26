Premio Pueblo Cultural del Año
Maravillas Alicia del Amor: "Cehegín es cultura los 365 días del año por su casco histórico, sus museos, artistas y asociaciones"
La alcaldesa ceheginera anima a mantener las tradiciones y transmitir con orgullo el amor por su tierra en una fecha tan especial como la celebración del Año Jubilar
Cehegín fue reconocida con el Premio Pueblo Cultural del Año, recibido por su alcaldesa, Maravillas Alicia del Amor, de manos de Eva Reverte, directora general de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia.
La regidora ceheginera quiso compartir este reconocimiento con todos los cehegineros y cehegineras "que durante años han contribuido a mantener nuestras tradiciones, conservar nuestro patrimonio y transmitir con orgullo el amor por nuestra tierra".
Un premio que llega en un año muy especial para Cehegín, en plena celebración del Año Jubilar en honor a su patrona, la Virgen de las Maravillas. "Un acontecimiento que nos ha brindado una oportunidad magnífica para transmitir todo el patrimonio artístico, histórico y cultural, además de la fe, más allá de nuestras fronteras", añade la Maravillas Alicia del Amor.
"Cehegín es cultura los 365 días del año por su casco histórico, por su yacimiento arqueológico de Begastri, por sus museos y artistas, colectivos y asociaciones y, sobre todo, por un pueblo que entiende que la cultura forma parte de su ADN. Debemos seguir cuidando aquello que nos hace únicos como pueblo, porque la cultura no solo forma parte del pasado, sino que construye futuro", concluye la alcadesa de Cehegín.
El pueblo con más maravillas por metro cuadrado
Cehegín, situado en el Noroeste de la Región, es conocido como el pueblo con más maravillas por metro cuadrado. Su Casco Histórico, uno de los conjuntos patrimoniales más singulares de la Región, y el Yacimiento de Begastri reflejan la riqueza de una historia forjada a lo largo de los siglos. En 2026 conmemora el 300 aniversario de la llegada de la Virgen de las Maravillas, un Año Jubilar que pone en valor un municipio donde la cultura se vive cada día a través de sus tradiciones, sus artistas y su gente. Esta conmemoración refuerza el papel de Cehegín como destino de turismo religioso y cultural, uniendo devoción, tradición y participación ciudadana. Cehegín es también naturaleza, gastronomía, fiestas y vida local. Sus senderos, sus paisajes y celebraciones como los Carnavales, la Semana Santa o la Ruta de la Tapa completan una oferta diversa y atractiva. Por todo ello, Cehegín se presenta como un pueblo culturalmente vivo, orgulloso de sus raíces y merecedor del Premio Pueblo Cultural del Año.
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