Maravillas Alicia del Amor: "Cehegín es cultura los 365 días del año por su casco histórico, sus museos, artistas y asociaciones"

Cehegín fue reconocida con el Premio Pueblo Cultural del Año, recibido por su alcaldesa, Maravillas Alicia del Amor, de manos de Eva Reverte, directora general de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia.

La regidora ceheginera quiso compartir este reconocimiento con todos los cehegineros y cehegineras "que durante años han contribuido a mantener nuestras tradiciones, conservar nuestro patrimonio y transmitir con orgullo el amor por nuestra tierra".

Un premio que llega en un año muy especial para Cehegín, en plena celebración del Año Jubilar en honor a su patrona, la Virgen de las Maravillas. "Un acontecimiento que nos ha brindado una oportunidad magnífica para transmitir todo el patrimonio artístico, histórico y cultural, además de la fe, más allá de nuestras fronteras", añade la Maravillas Alicia del Amor.

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"Cehegín es cultura los 365 días del año por su casco histórico, por su yacimiento arqueológico de Begastri, por sus museos y artistas, colectivos y asociaciones y, sobre todo, por un pueblo que entiende que la cultura forma parte de su ADN. Debemos seguir cuidando aquello que nos hace únicos como pueblo, porque la cultura no solo forma parte del pasado, sino que construye futuro", concluye la alcadesa de Cehegín.