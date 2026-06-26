Gastronomía
Un festival de hamburguesas donde se podrán ver a lo grande los partidos del Mundial: así será el Burger Lumber Fest en Puerto Lumbreras
Food trucks, música en directo y pantallas gigantes ocuparán el recinto ferial del municipio desde el 2 hasta el 6 de julio
El recinto ferial de Puerto Lumbreras acogerá del 2 al 6 de julio la tercera edición de Burger Lumber Fest, que este año llega con la temática ‘Mundial Edition’ y reunirá las mejores hamburguesas de la Región de Murcia con música en directo y todos los partidos del Mundial de Fútbol en pantallas gigantes.
La cita comenzará el próximo jueves, 2 de julio, a las 20:00 horas, momento en el que se inaugurará esta nueva edición del festival. Durante cinco días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de hamburguesas gourmet elaboradas por una decena de food trucks llegados desde distintos puntos de la Región.
Entre las propuestas gastronómicas estarán Street Bar, que llegará a Puerto Lumbreras con Tijuanática; La Gamberra, que presentará K-xonda; Oveja Street Food, con Oh mami! Burger 2.0; Casa Miguel, que servirá La juguetona; The Urban Burger, con La Suprema 2.0; Fuego, con La Cabreada; Monty Burger, que presentará La Pringada; y Las Cenas del Hidalgo, con Brutal Blue. Además, Arrea Food ofrecerá diversas propuestas de entrantes y Q’Rico contará con croffles de muchos sabores y limonada.
La programación también incluirá actuaciones en directo todos los días. En concreto, el festival contará con los conciertos de Norte Perdido y Partiendo la Pana, los días 3 y 5 de julio, respectivamente, así como con las sesiones deejay de Pedro Feder, Koni, Sami, Hernán, Turry, Rubén Ventura y Willi-illiW.
La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, ha presentado esta tercera edición junto a la concejal de Comercio, Jermary Reinaldos, y los organizadores del evento, Cándido Morales y Diego García.
Túnez ha explicado que “el próximo jueves, 2 de julio, inauguraremos la tercera edición del ‘Burger Lumber Fest’ en nuestro recinto ferial. Una edición que, este año, llega con ‘Mundial Edition’ y que nos hará disfrutar de las mejores hamburguesas de la Región de Murcia y todo el fútbol internacional”.
La Primera edil ha destacado que el festival une “la mejor gastronomía con la mejor música en directo” y ha subrayado que esta iniciativa de dinamización del ocio y la gastronomía, puesta en marcha por dos jóvenes lumbrerenses como Cándido y Diego, alcanza su tercera edición tras haber superado todos los récords de asistencia en sus anteriores ediciones, llegando a las 25.000 personas el año pasado.
Por último, María de los Ángeles Túnez ha agradecido el trabajo de los organizadores, ha insistido en que iniciativas como esta contarán con el apoyo del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y ha invitado a todos los lumbrerenses, ciudadanos de localidades vecinas, de la Región y de la próxima Comarca de Los Vélez a disfrutar de Burger Lumber Fest.
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