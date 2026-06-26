Cuatro pueblos que reivindican su identidad y patrimonio como motor de futuro regional

La memoria, el patrimonio y la hospitalidad. Esa es la esencia que encapsulan los municipios de la Región de Murcia, que conservan su autenticidad sin renunciar a proyectarse. En el Palacio Almudí de Murcia, la V edición de los Premios Pueblo del Año reunió este jueves a casi un centenar de personas en torno a una idea: los pueblos de la Región no son solo espacios reconocibles por su historia, su gastronomía o sus tradiciones, sino lugares capaces de atraer visitantes desde una identidad propia.

La ceremonia, organizada por La Opinión de Murcia y Prensa Ibérica, y con el respaldo del Gobierno regional, como patrocinador principal, CaixaBank y el Grupo Hozono Global, comenzó con la bienvenida institucional de Carmen Conesa, consejera de Turismo, Cultura y Deportes. Su intervención situó el sentido de los galardones en el trabajo cotidiano de los municipios y, sobre todo, sus vecinos. Conesa defendió que estos premios reconocen valores culturales, históricos, patrimoniales, gastronómicos y sostenibles, pero también la implicación de quienes sostienen la vida local. «Este reconocimiento va mucho más allá de que cada año nos podamos reunir», afirmó antes de subrayar el papel de los pueblos como refugio de tradiciones y puerta abierta al visitante.

Tras la apertura, arrancó la entrega de galardones, elegidos por votación popular de entre tres finalistas escogidos por un jurado de expertos.

Pueblo Turístico del Año

En primer lugar, San Pedro del Pinatar fue distinguido como Pueblo Turístico del Año, en una categoría en la que también habían sido finalistas Águilas y Ojós. Carmen Conesa entregó el premio a Pedro Javier Sánchez, alcalde del municipio. El regidor vinculó el reconocimiento a lo que los hace especiales: al Parque Regional de las Salinas y Arenales, al patrimonio cultural, a la agenda deportiva, a la gastronomía y al sector turístico, empresarial y comercial. «El turismo es fuente de riqueza, es motor de empleo», señaló, al mismo tiempo que defendió la colaboración entre la Administración regional y los ayuntamientos.

Pueblo Gastronómico del Año

El turno gastronómico situó después a Calasparra en el centro del acto. Gonzalo Blanco, director de banca de instituciones de CaixaBank en la Región de Murcia, entregó el Premio Pueblo Gastronómico del Año a Teresa García, alcaldesa de Calasparra, municipio que competía con Yecla y Molina de Segura. García dedicó el reconocimiento a la hostelería local y a quienes hacen posible que los productos y platos del municipio lleguen a vecinos y visitantes. «Es un orgullo recoger este importante premio en nombre de la hostelería», dijo. En su intervención aludió a los arrozales, la cueva del puerto, los abrigos del pozo, el santuario de la Virgen de la Esperanza y otros enclaves singulares de su municipio, que invitó a visitar.

V edición de la Gala de Entrega de Premios Pueblo del Año de la Región de Murcia / Israel Sánchez

Pueblo Sostenible del Año

La tercera entrega correspondió al Premio Pueblo Sostenible del Año. Santomera, finalista junto a Cieza y Beniel, fue la vencedora. José Masegosa, director de comunicación de Hozono Global, entregó el galardón a Víctor Martínez, alcalde de Santomera. El regidor centró su discurso en la eficiencia energética, la instalación de energía solar fotovoltaica en edificios municipales, la mejora de los sistemas hídricos y la protección de espacios naturales. También defendió decisiones municipales complejas, como la restricción del tráfico pesado: «Solo siendo valientes y pensando en nuestros pueblos», sostuvo, se pueden impulsar cambios que mejoren la vida de los vecinos.

Pueblo Cultural del Año

Cehegín recibió a continuación el Premio Pueblo Cultural del Año, categoría en la que había competido con Abanilla y Mula. Eva Reverte, directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, entregó el reconocimiento a Maravillas Alicia del Amor, alcaldesa de Cehegín. La regidora trasladó el mérito a los cehegineros, «que han conservado tradiciones, patrimonio y vínculos con su tierra». Recordó además la celebración del año jubilar en honor a la Virgen de las Maravillas, con motivo de su conmemoración de 300 años. «Cehegín es cultura los 365 días del año», afirmó. Lo es, según subrayó, «por el casco histórico, el yacimiento arqueológico de Begastri, los museos, los artistas, las asociaciones del municipio pero, sobre todo, por un pueblo que entiende que la cultura forma parte de su forma de ser».

La clausura corrió a cargo de Víctor Manuel López, presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, que felicitó a los ganadores y a todos los finalistas por representar «trabajo, esfuerzo y compromiso con sus vecinos». López defendió el municipalismo y la necesidad de «acompañar a los ayuntamientos para que sigan desarrollando proyectos de mejora y atracción». «Municipios que saben conservar su esencia mientras avanzan hacia el futuro», resumió sobre el valor de estos reconocimientos.

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El acto concluyó con un cóctel para los asistentes, amenizado por la actuación musical del saxofonista Benito González Sax, poniendo la guinda a una ceremonia que volvió a poner el foco en los municipios como espacios de patrimonio, desarrollo y vida local.