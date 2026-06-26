Carmen Conesa: "En la Región de Murcia tenemos los pueblos más bonitos de toda España y de Europa"

«Cuando estamos premiando a los Pueblos del Año estamos premiando algo que va mucho más allá». Con esa idea, la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, abrió su intervención en la V edición de los Premios Pueblo del Año, organizados por La Opinión y Prensa Ibérica en el Palacio Almudí de Murcia, donde defendió que estos galardones reconocen el esfuerzo colectivo que sostiene a los municipios de la Región y ponen en valor el papel de sus vecinos, alcaldes y alcaldesas.

Conesa aseguró que el reconocimiento trasciende la elección de los municipios distinguidos y quiso destacar el trabajo que hay detrás de cada localidad. Recordó que procede de «un pueblo muy pequeñito, incluso es una pedanía», una experiencia que, afirmó, le permite comprender la importancia de poner en valor la labor desarrollada desde los ayuntamientos junto a los equipos de gobierno y, especialmente, «de todas aquellas personas anónimas que realmente son el motor y el alma de todos y cada uno de nuestros pueblos».

La consejera señaló que esta iniciativa, ya consolidada, contribuye a reforzar la visibilidad de los municipios y de todo aquello que representan. En este sentido, destacó que los premios muestran «ese tesoro cultural, histórico, patrimonial, gastronómico, sostenible, accesible» que albergan los pueblos de la Región de Murcia y, sobre todo, el protagonismo de sus vecinos y vecinas, a quienes definió como la esencia de cada municipio y de la propia identidad regional.

Asimismo, subrayó que estos reconocimientos no consisten únicamente en señalar cuál es el pueblo más bonito. «Es hablar de sus gentes y eso siempre hace grande a la Región de Murcia», afirmó, al defender que el verdadero valor de los municipios reside en las personas que los mantienen vivos día a día.

"Estamos en un momento de crecimiento turístico, donde los municipios son protagonistas" Carmen Conesa — Consejera de Turismo, Cultura y Deportes

Durante su discurso, Conesa definió los pueblos como «el motor de nuestra historia» y el refugio de unas tradiciones que, dijo, deben conservarse y preservarse. Añadió que son depositarios de una forma de ser y de sentir transmitida de generación en generación y lugares que reciben a quienes llegan desde fuera haciéndoles sentir «casa y hogar». También destacó que «el crecimiento turístico y el patrimonio cultural» de la Región tienen en los municipios a sus «principales protagonistas».

La titular de Turismo, Cultura y Deportes defendió igualmente el orgullo de pertenencia que comparten los ciudadanos de la Región de Murcia. Según explicó, todos se sienten identificados con su lugar de origen, sea un municipio grande o pequeño, y ese sentimiento se extiende también al reconocimiento y al aprecio por los pueblos vecinos.

Conesa insistió en que los Premios Pueblo del Año constituyen «un homenaje a lo que son nuestros pueblos» y un reconocimiento al esfuerzo comunitario que hay detrás de cada uno de ellos. Aseguró que en todos existe «un proyecto» y «una comunidad» que trabaja para construir una sociedad mejor, más justa, más igualitaria y con oportunidades para el presente y el futuro.

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Finalmente, agradeció a La Opinión la puesta en marcha de estos galardones porque, según afirmó, aportan visibilidad a los municipios y favorecen una competencia que impulsa su mejora. «Estar también en los premios nos hace ser también competitivos y eso siempre es bueno», señaló, antes de concluir: «vamos a seguir teniendo los pueblos más bonitos de toda España y de toda Europa». La consejera cerró su intervención invitando a conocer «todos y cada uno de los rincones» de la Región de Murcia y a descubrir sus pueblos, sus alcaldes, sus alcaldesas y sus vecinos.