Alcantarilla afronta otro verano sin piscina descubierta y con la cubierta pendiente de cierre

El PSOE de Alcantarilla ha criticado la gestión del equipo de gobierno local respecto a las instalaciones deportivas municipales y ha denunciado que el Ayuntamiento deja "sin respuesta" a familias, personas mayores y clubes deportivos ante el próximo cierre temporal de la piscina cubierta y la falta de avances en la construcción de una nueva piscina de verano.

Los socialistas señalan que el problema no se limita a las obras de renovación energética previstas en la piscina cubierta para finales de este año, sino que se suma al cierre de la piscina descubierta desde 2011, una instalación que, recuerdan, continúa sin fecha para su reconstrucción pese a contar con financiación europea.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Javi Cascales, ha reclamado al Gobierno local que explique el calendario de las obras y plantee alternativas para los usuarios durante el periodo en el que la piscina cubierta permanezca cerrada.

"No se puede anunciar un cierre y limitarse a pedir paciencia cuando hay familias, personas mayores y deportistas que dependen de este servicio público. Paqui Terol tiene que dar explicaciones claras, poner fechas y ofrecer alternativas inmediatas para que Alcantarilla no se quede sin piscina por la falta de planificación del PP", ha afirmado Cascales.

El PSOE reconoce que las obras de mejora energética, cofinanciadas con fondos Feder 2021-2027, supondrán una modernización de la instalación y una reducción del consumo energético, pero considera que "una buena inversión no justifica una mala gestión". Por ello, reclama que el Ayuntamiento informe con antelación del calendario de ejecución, las afecciones al servicio y las soluciones previstas para los usuarios.

Asimismo, los socialistas recuerdan que la nueva piscina descubierta forma parte del Plan de Actuación Integrado, dotado con 11 millones de euros de fondos europeos, aunque denuncian que todavía no existe una fecha para el inicio de las obras. También señalan que los vestuarios de la antigua piscina fueron remodelados en 2024, pero permanecen sin uso.

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"Lo que no puede hacer el PP es vender modernización mientras deja a Alcantarilla otro verano más sin piscina descubierta y varios meses sin piscina cubierta. Menos propaganda y más gestión útil: si hay fondos, tiene que haber fechas; y si hay cierre, tiene que haber opciones para la gente", ha añadido Cascales.