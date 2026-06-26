Abanilla se ilumina con miles de velas para un concierto celestial en la Plaza de la Purísima

La música en directo sonando sobre un océano iluminado por miles y miles de velas que rodean a los músicos es la experiencia, casi celestial, que podrán vivir los vecinos de Abanilla -y todo aquel que quiera acercarse- este sábado, 27 de junio, en uno de los espacios más emblemáticos del municipio: la Plaza de la Purísima.

Se trata de Candlelight, uno de los fenómenos culturales de mayor éxito de los últimos años. Un triunfo que se debe, en gran parte, a la intimidad, la elegancia y la grandeza -todo a la vez- que ofrece este espectáculo.

De esta manera, la Plaza de la Purísima se convertirá, a partir de las 22.00 horas, en un gran mar iluminado por miles de velas que rodearán a los músicos, ubicados en el centro, mientras interpretan algunas de las composiciones más reconocidas de las últimas décadas, con versiones para cuerda de grandes éxitos de Queen y Coldplay, junto a inolvidables bandas sonoras del compositor Hans Zimmer.

Los asistentes podrán disfrutar de piezas tan emblemáticas como Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, Clocks, Fix You, Viva la Vida, Interstellar (Cornfield Chase), Pirates of the Caribbean o This Land.

Candlelight / Ayuntamiento de Abanilla

Se trata de un espectáculo que permitirá a los vecinos del municipio, de poco más de 6.000 habitantes, disfrutar de una experiencia que habitualmente se celebra en grandes ciudades y en espacios patrimoniales de reconocido prestigio. Algo que, además, realza el valor histórico y arquitectónico de la Plaza de la Purísima, presidida por el entorno de la Iglesia Parroquial de San José y situada en el corazón del casco histórico de Abanilla.

El evento, de asistencia gratuita y acceso libre hasta completar aforo, forma parte de la programación de las Noches de la Cruz, organizada con motivo del Año Jubilar de la Hermandad de la Santísima Cruz de Abanilla.

Una iniciativa posible gracias a la colaboración público-privada y que cuenta con el patrocinio de Costa Cálida y Extrucolor.