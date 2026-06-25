Más de tres décadas impulsando el talento: vuelve el festival Pedro Pop – Las Palas

El Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia celebrará el viernes 26 de junio de 2026, a partir de las 22.00 horas, una nueva edición del Festival Pedro Pop, que tendrá lugar en el Recinto Ferial de Las Palas coincidiendo con las fiestas patronales de la pedanía. El certamen alcanza este año su 32.ª edición, consolidándose como uno de los festivales de música más longevos de la Región de Murcia y manteniendo intacta la esencia que lo ha convertido en una referencia para las bandas emergentes.

Desde su creación en la década de los 70, el Pedro Pop ha sido un auténtico escaparate para nuevos artistas y grupos musicales, fomentando el encuentro entre músicos, el intercambio creativo y la difusión de la música en directo. A lo largo de su historia, el festival ha mantenido su principal objetivo: ofrecer una oportunidad a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de la música y brindarles un escenario con historia, identidad y alma.

No en vano, por el Pedro Pop han pasado algunas de las bandas más reconocidas del panorama nacional, como El Último de la Fila, M-Clan, Second o Por Herencia, entre otras muchas formaciones que encontraron en este certamen uno de sus primeros grandes escenarios.

En esta edición serán Segaz, Pájaro Guía, Bocatrapo, El Conjuro, Mugabana, Los Jaime, The Atomic Orbitals y Blazen las ocho bandas que competirán por alzarse con el primer y el segundo premio del certamen, ofreciendo al público una noche repleta de talento, diversidad musical y propuestas que reflejan el excelente momento que vive la música emergente.

Con más de tres décadas de trayectoria, el Pedro Pop continúa siendo un festival único, conservando esa esencia cercana, auténtica y familiar que lo ha acompañado desde sus inicios y que hoy en día resulta cada vez más difícil de encontrar en otros grandes eventos musicales.

La alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, ha destacado que "es un orgullo para nuestro municipio que un festival como el Pedro Pop haya servido de trampolín para algunos de los grupos más importantes del panorama musical nacional. Seguimos apostando por este certamen porque creemos en el talento, en la cultura y en las oportunidades para las nuevas generaciones de músicos".

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El Ayuntamiento de Fuente Álamo invita a vecinos y visitantes a disfrutar de esta nueva edición del Pedro Pop y a formar parte de una cita imprescindible dentro del calendario cultural del municipio y de la Región de Murcia, donde la música en directo y el talento emergente volverán a ser los grandes protagonistas.