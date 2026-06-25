San Javier se convierte en un museo al aire libre gracias al ‘Prado en las Calles’

El Paseo Marítimo de Santiago de la Ribera en San Javier se convierte en un museo al aire libre gracias a la llegada de la exposición itinerante ‘El Prado en las Calles’, con el objetivo de acercar las grandes obras del Museo del Prado a los sanjaviereños y visitantes que quieran disfrutar de las obras de los grandes maestros de la pintura como Goya, Velázquez, Zurbarán, Rubens, Durero, Rembrandt, El Bosco, Caravaggio, Tiziano o Sorolla, entre otras pinturas de las diversas escuelas del arte occidental.

La exposición, organizada entre el Museo Nacional del Prado, el Ayuntamiento de San Javier y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Región de Murcia, transforma el Paseo Marítimo en un museo abierto, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar de 50 reproducciones de gran formato acompañadas de códigos QR que permiten acceder a contenidos adicionales sobre las distintas colecciones de la pinacoteca.

Inauguración de la exposición ‘El Prado en las Calles’, en el Paseo Marítimo de Santiago de la Ribera. / Iberdrola

El acto inaugural contó con la intervención de José Miguel Luengo, alcalde del Ayuntamiento de San Javier; Manuel Cebrián, director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia; Noelia Ibáñez Pérez, jefa de Área de Atención al Visitante del Museo Nacional del Prado; y Ramón Castresana Sánchez, director de la Fundación Iberdrola España. También han asistido David Martínez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Javier y el delegado Institucional de Iberdrola en la Región de Murcia, Miguel Ángel Cerdán.

El alcalde de San Javier destacó durante la inauguración de la exposición «el privilegio que supone para el municipio acoger una muestra que acerca algunas de las obras más emblemáticas del Museo Nacional del Prado a vecinos y visitantes». Luengo subrayó que la exposición coincide con la temporada turística estival y contribuye a enriquecer la oferta cultural de las playas de San Javier, permitiendo disfrutar del arte en un espacio abierto y accesible para todos. Asimismo, ha manifestado que es un honor para el municipio formar parte de esta iniciativa cultural itinerante.

Por otro lado, Ramón Castresana destacó que en la Fundación Iberdrola España «creemos firmemente que el arte es una herramienta fundamental para el desarrollo cultural, social y educativo. Con ‘El Prado en las Calles’ acercamos obras maestras a todos los públicos, promoviendo la inclusión cultural y generando nuevas oportunidades de aprendizaje, así como fomentando el acceso universal a la historia de la pintura y sus grandes maestros». Además, ha recordado la importancia de este año 2026 con la conmemoración del 125 aniversario de la compañía y su amplio abanico de actividades para el disfrute de todos los ciudadanos.

Por último, el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Manuel Cebrián, indicó que una de las políticas fundamentales del Gobierno regional es «acercar la cultura de calidad a la puerta de casa de todos los vecinos de la Región y hacerla accesible al conjunto de los ciudadanos. Ese es también el objetivo que compartimos con la Fundación Iberdrola y el Ayuntamiento de San Javier con esta iniciativa».

Foto de familia del acto inaugural. / Iberdrola

125 aniversario

Iberdrola celebra este año su 125 aniversario con un extenso programa de actividades por toda España bajo el lema 125 años luz, que evoca la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus perspectivas de futuro.

A lo largo de estos meses, la compañía desplegará una intensa agenda que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música y eventos sociales, e iluminaciones de edificios singulares como el Palacio Consistorial de Cartagena, con el objetivo de compartir esta celebración con empleados, clientes, accionistas y el conjunto de la sociedad.

Fundación Iberdrola España, miembro Protector del Museo del Prado

La Fundación Iberdrola España desarrolla uno de sus principales ejes de actividad en torno al cuidado y mantenimiento de las riquezas culturales y artísticas de nuestro país. Colabora con el Museo del Prado desde el año 2010 a través del apoyo a los programas de conservación y restauración de la pinacoteca, así como en el desarrollo de cuatro becas anuales para jóvenes restauradores.

Además, en 2019 se adhirió al Programa Extraordinario para la Conmemoración del Bicentenario del Museo del Prado y, tras el éxito cosechado, se llevó a cabo el despliegue de esta exposición itinerante en España.

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La Fundación Iberdrola España ha destinado, desde el año 2011, un total de 13 millones de euros al área de Arte y Cultura, que centra sus recursos en diversos programas, como el de Iluminaciones, que contempla el diseño, ejecución y financiación de proyectos de iluminación artística en edificios singulares y monumentos de bien de interés cultural, además cuenta con en el Programa Restauraciones, que apoya a los talleres de restauración de museos de referencia para la conservación de su patrimonio pictórico y artístico. En la Región de Murcia destaca la iluminación de la Basílica de la Vera Cruz y su entorno amurallado, en Caravaca de la Cruz y las colaboraciones institucionales con la Fundación Museo Teatro Romano de Cartagena desde 2015 o el Museo Salzillo desde 2013.