"Los municipios sostienen una parte fundamental de la identidad regional"

La Región de Murcia encuentra en sus municipios una parte esencial de su identidad. En ellos conviven patrimonio, actividad económica, paisaje, gastronomía, tradiciones, servicios públicos y nuevas formas de proyectarse hacia el futuro. Los Premios Pueblo del Año, impulsados por La Opinión de Murcia y Prensa Ibérica, vuelven a reconocer esa realidad a través de distintas categorías que ponen el foco en nuestros municipios.

Hozono Global ha respaldado esta iniciativa desde su primera edición, en coherencia con una presencia territorial que forma parte de la actividad diaria del grupo. Sus equipos trabajan en numerosos municipios de la Región en ámbitos vinculados a los servicios urbanos, el medioambiente, el mantenimiento de espacios públicos, las infraestructuras, la salud y la construcción. José Masegosa, director de Comunicación del Grupo Hozono Global, reflexiona sobre el papel de los municipios en el desarrollo regional, la importancia de los servicios esenciales y el valor de iniciativas que ayudan a reconocer el trabajo local.

¿Qué lectura hace de esta edición y del papel que han adquirido estos reconocimientos?

La lectura es muy positiva. Cada edición permite comprobar la fuerza que tienen los municipios de la Región y la cantidad de proyectos interesantes que se desarrollan desde lo local. Estos premios tienen la virtud de detener la mirada en realidades muy concretas, pero, sobre todo, dan visibilidad a un trabajo que muchas veces se construye durante años. Un municipio no llega a ser reconocido por casualidad. Detrás suele haber una suma de decisiones, de administraciones, de empresas, de asociaciones y de vecinos que han mantenido una dirección. El premio concentra esa trayectoria en un momento concreto, pero lo importante es todo lo que hay detrás.

Hozono Global apoya estos premios desde su primera edición. ¿Por qué esa continuidad?

Es una iniciativa que encaja muy bien con nuestra manera de entender el territorio. Hozono Global está presente en la vida diaria de muchos municipios de la Región, y sabemos que el desarrollo local no depende solo de grandes proyectos, sino también de una atención constante a los servicios, al entorno y a las necesidades reales de las personas. Apoyar estos premios desde el principio ha sido una forma de reconocer públicamente el trabajo que hacen los pueblos y de acompañar una iniciativa que pone en valor su papel en el conjunto de la Región.

¿Cómo se concreta el trabajo del grupo en los municipios?

Se concreta en servicios que forman parte del día a día. Hablamos de limpieza viaria, mantenimiento de espacios públicos, conservación de zonas verdes, gestión ambiental, infraestructuras y otras actividades vinculadas al bienestar de las personas. Son trabajos que quizá no siempre se ven en primer plano, pero que tienen una influencia directa en la calidad de vida. Cuando un municipio está cuidado, cuando sus espacios funcionan y cuando los servicios responden, eso se nota en la convivencia y en la percepción que los vecinos tienen de su entorno.

¿Qué exige trabajar en contacto directo con los ayuntamientos?

Exige escucha, capacidad de adaptación y continuidad. Los ayuntamientos conocen muy bien las prioridades de sus vecinos y las particularidades de su territorio. Nuestra labor consiste en acompañar esa gestión desde la responsabilidad y la eficacia. Cada municipio tiene ritmos diferentes, temporadas distintas, eventos propios y necesidades específicas. Entender eso es clave para prestar un buen servicio.

Hozono Global está presente en la vida diaria de muchas localidades

¿Qué importancia tiene cuidar el espacio público?

Muchísima. El espacio público es donde una comunidad se expresa. Es el lugar de encuentro, de convivencia, de actividad social y también de identidad. Cuidarlo no es solo una cuestión estética; tiene que ver con el bienestar, con la seguridad, con la sostenibilidad y con el respeto hacia quienes viven allí. El valor de un municipio se mide también en su capacidad para cuidar lo que tiene.

Los premios reconocen ámbitos muy distintos: gastronomía, turismo, sostenibilidad, patrimonio… ¿Qué dice eso del territorio?

Dice que los municipios tienen muchas formas de aportar valor. Algunos lo hacen desde una tradición gastronómica muy potente; otros, desde su patrimonio histórico, desde su entorno natural, desde su capacidad turística o desde proyectos vinculados a la sostenibilidad. Lo interesante es que todas esas dimensiones son complementarias. No hay una única manera de destacar ni una única forma de contribuir al desarrollo regional.

¿Qué retos ve en los municipios de la Región?

Hay retos compartidos y retos específicos. La sostenibilidad, la mejora de los servicios, el cuidado del entorno, la capacidad de atraer actividad, la adaptación a nuevas demandas ciudadanas o la conservación del patrimonio son cuestiones presentes en muchos municipios. Pero cada uno las afronta desde su propia realidad. Por eso son tan importantes la planificación, la colaboración público-privada y la escucha del territorio.

¿Qué debería quedar después de esta nueva edición de Pueblo del Año?

Debería quedar reconocimiento, pero también conversación. Que se hable de los municipios, de sus proyectos, de sus necesidades y de sus fortalezas. Que los vecinos se sientan orgullosos de lo que se está haciendo y que otras localidades puedan encontrar inspiración en experiencias cercanas. Esa es una de las grandes aportaciones de estos premios: muestran ejemplos concretos y recuerdan que los municipios son una pieza esencial del futuro de la Región. No solo por lo que representan desde el punto de vista cultural o patrimonial, sino por su capacidad para generar calidad de vida, actividad y cohesión. Los municipios sostienen una parte fundamental de la identidad regional. Cuidarlos es cuidar la Región. Y reconocer su trabajo es una forma de recordar que el desarrollo también se construye desde lo cercano.