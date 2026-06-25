Lorca transformará un solar del casco histórico en una nueva zona verde junto a San Patricio

El Ayuntamiento de Lorca avanza en la creación de una nueva zona verde en pleno casco histórico, una actuación que permitirá recuperar un espacio degradado junto a la antigua Colegiata de San Patricio y poner en valor parte del trazado de la muralla medieval.

La concejal de Urbanismo, María Hernández, ha visitado este jueves el entorno para explicar los detalles de esta intervención, incluida en el proyecto de Renaturalización Urbana NatUR-W. La actuación se desarrollará en el espacio liberado tras la adquisición de varios inmuebles situados en las calles Corregidor y Laberinto, una operación en la que el Consistorio invirtió más de 111.000 euros.

Hernández ha señalado que el objetivo es transformar este enclave en una nueva área de esparcimiento y ocio para los vecinos, además de abrir una perspectiva inédita de la fachada principal de la antigua Colegiata de San Patricio. Según ha explicado, el Gobierno local aceleró esta intervención al considerarla prioritaria por su repercusión positiva en el casco histórico.

La futura ‘Plaza de la Roca’

La nueva plaza, denominada ‘Plaza de la Roca’, ocupará una superficie de 227,33 metros cuadrados e integrará zona peatonal, vegetación, mobiliario urbano y un sistema de gestión sostenible del agua. El espacio contará con infraestructuras como un biofiltro natural, un depósito desbastador, un filtro de gravas y una zona de vegetación palustre.

El biofiltro será uno de los elementos principales del proyecto. Se trata de un sistema natural de depuración basado en sustratos permeables y plantas adaptadas a medios húmedos, que permitirá tratar las aguas pluviales recogidas en el parque, así como las aguas grises procedentes de la Antigua Cárcel y los excedentes del futuro jardín vertical previsto en el edificio.

Un sistema para reutilizar el agua

El sistema incluye un depósito desbastador soterrado con tres cámaras de decantación progresiva para eliminar sólidos y grasas, además de un filtro de gravas visible con lámina de agua y vegetación. Una vez depurada, el agua será impulsada de nuevo hasta el depósito superior del parque para su reutilización en el riego de la plaza, el parque y el jardín vertical de la Antigua Cárcel.

De este modo, el proyecto plantea un ciclo hídrico circular, en el que el agua se capta, se depura mediante procesos naturales y vuelve a utilizarse en el mantenimiento de las zonas verdes.

La plaza incorporará pavimento de piedra caliza natural para favorecer su integración en el entorno histórico y conservará las formaciones rocosas originales de la parcela, que quedarán integradas en el diseño paisajístico. También dispondrá de mobiliario urbano para el descanso y la convivencia, así como de vegetación autóctona adaptada al clima mediterráneo.

El objetivo es mejorar el microclima local, favorecer la biodiversidad y reforzar el funcionamiento ecológico del biofiltro, consolidando el espacio como un nuevo punto de encuentro vinculado al casco antiguo y a la Antigua Cárcel.

La concejal de Urbanismo, María Hernández, ha visitado este jueves la zona en la que se ubicará la nueva plaza / L.O.

Un refugio climático en los Barrios Altos

La ‘Plaza de la Roca’ constituye el Área 6 del proyecto NatUR-W y se configura como el punto final del recorrido del ciclo del agua dentro del parque de los Barrios Altos. Hernández ha destacado que este nuevo espacio “representa la filosofía de NatUR-W”, al combinar el uso ciudadano del espacio público con soluciones ambientales para gestionar y reutilizar el agua de forma sostenible.

La edil ha subrayado que la actuación permitirá “transformar un solar vacío en un refugio climático para vecinos y turistas”, con nuevas zonas de ocio en el casco histórico y una mejora de la biodiversidad urbana. También ha incidido en que el proyecto contribuye a reducir los efectos de las altas temperaturas y a avanzar hacia una ciudad “más verde, más resiliente y más preparada para afrontar los desafíos climáticos”.

La intervención responde además a las previsiones del Plan Especial de Protección de la Muralla de Lorca, que contemplaba liberar este suelo para destinarlo a espacio público y recuperar el antiguo trazado urbano en relación con la muralla medieval.

Según Hernández, la actuación permitirá crear un espacio abierto frente al imafronte de San Patricio, recuperar parte del trazado histórico de la muralla y liberar suelo junto al edificio de la antigua cárcel.

Revitalización del casco histórico

La concejal ha remarcado que el proyecto se enmarca en la estrategia municipal de recuperación del casco histórico, una zona en la que, por las características del recinto monumental, resulta especialmente complejo habilitar nuevas zonas verdes o espacios diáfanos.

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Las obras están financiadas a través del proyecto NatUR-W de Acciones Urbanas Innovadoras de la Unión Europea, en el que participa el Ayuntamiento de Lorca. La iniciativa forma parte de la apuesta por la recuperación y revitalización de los Barrios Altos mediante soluciones sostenibles que combinan mejora ambiental, gestión eficiente del agua y puesta en valor del patrimonio histórico.