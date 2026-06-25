El Ayuntamiento de Caravaca presenta un verano con más de un centenar de propuestas

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha presentado la programación municipal veraniega, una amplia oferta que reunirá durante las próximas semanas más de un centenar de propuestas culturales, deportivas, turísticas y de ocio dirigidas a todos los públicos. La agenda de actividades volverá a extenderse por el casco urbano y las pedanías con el objetivo de ofrecer alternativas para disfrutar del verano en todo el municipio.

Propuestas culturales, deportivas, turísticas y de ocio para todo el municipio

Tras el éxito rotundo de la reciente edición del festival 'Noches del Camino', la actividad cultural continúa ya este fin de semana con varias propuestas. Entre ellas destaca el Concierto Extraordinario de Verano que la Agrupación Musical Caravaca de la Cruz ofrecerá el próximo sábado, 27 de junio, a las 20:00 horas, en la Plaza de Toros, con un repertorio integrado por versiones de algunas de las canciones más representativas del pop español. Además, a programación incluye para este fin de semana la Verbena de San Pedro, la ruta de 'Senderismo bajo la Luna' con ascensión a Revolcadores y el Cortijos Film Festival, entre otras actividades.

Conciertos, teatro, cine, experiencias gastronómicas, rutas guiadas, actividades deportivas, astronomía y fiestas populares conforman una de las programaciones estivales más amplias de los últimos años

La Ana Belén Martínez, que ha dado a conocer a programación junto a los ediles Joaquín Zaplana, Salvador López y Juan Manuel Navarro, ha señalado que "hemos preparado una programación que implica distintas áreas del Ayuntamiento, muy completa y pensada para que tanto los vecinos como quienes nos visitan puedan disfrutar de un verano lleno de propuestas en todos los rincones del municipio, combinando cultura, patrimonio, deporte, naturaleza y ocio para todas las edades".

Semana de teatro

Programación de verano Programación de verano

Entre las principales propuestas del verano destaca la 45ª Semana de Teatro, que volverá a convertir la Plaza de Toros en un gran escenario al aire libre con siete espectáculos de primer nivel; las nuevas 'Catas del Camino', que se desarrollarán en espacios patrimoniales como la explanada del Castillo, los Huertos del Vicario y la Plaza de Toros; el teatro participativo nocturno en Las Fuentes del Marqués con el estreno de 'Campamento R.E.I.N.A.S.' y el cine de verano en la Piscina Municipal, con cerca de una veintena de películas de estreno.

La programación incluye igualmente la recuperación de las tradicionales verbenas de San Pedro y El Carmen, visitas guiadas temáticas para conocer el patrimonio de la ciudad y una intensa agenda deportiva con cursos de natación, campus de verano de distintas disciplinas, senderismo, rutas jacobeas y actividades específicas para jóvenes como el programa 'Summiercoles', cursos formativos, campamentos y actividades de aventura.

Las pedanías, más protagonismo en la programación estival

La descentralización de la actividad vuelve a ser uno de los pilares de 'Verano en Caravaca', llevando buena parte de la programación a las pedanías del municipio.

La programación apuesta por descentralizar la actividad y vuelve a aumentar el número de actividades con sede en las pedanías a través de conciertos, experiencias y actividades infantiles

El ciclo 'Noches de Música' recorrerá Pinilla, Caneja, La Encarnación, Los Prados, Benablón y Archivel con conciertos y tributos musicales, mientras que 'Noches de Raíz' acercará la música tradicional a Navares y El Moral con la participación de la Hermandad de Ánimas de Caravaca de la Cruz.

'A la luna de Barranda'

La edil de Turismo, Ana Belén Martínez, presentando la programación estival / Enrique Soler

El Museo de la Música Étnica acogerá una nueva edición de 'A la Luna de Barranda', con conciertos al aire libre durante los sábados de agosto. Además, regresan el Cortijos Film Festival, el cine de verano itinerante y el programa Astroversia, que combinará observaciones astronómicas, mitología estelar y degustaciones en distintos enclaves naturales del municipio. Para los más pequeños se refuerza la programación familiar con fiestas de la espuma, actividades acuáticas e hinchables en numerosas pedanías.

El verano se completará con el calendario de fiestas patronales de Los Prados, Singla, El Moralejo, El Moral, El Hornico y Los Royos, junto a citas ya consolidadas como las fiestas de la tapa de Navares y Barranda, el Summer Festival de Archivel y el Singla Fest.