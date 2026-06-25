Alcantarilla refuerza el control de solares: 19 sanciones impuestas y cerca de 100 expedientes en tramitación

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha interpuesto 19 sanciones a propietarios de solares que no han cumplido con la Ordenanza Municipal de Limpieza de Solares, que les obliga a mantenerlos limpios, vallados y libres de plagas, en condiciones de seguridad y salubridad.

Al terminar el plazo para la limpieza, el pasado 1 de mayo, los técnicos municipales comenzaron las labores de inspección de los más de 3.000 solares y parcelas que se encuentran censados en Alcantarilla para comprobar que cumplen con la obligación de mantenerlos limpios de residuos y vegetación para evitar plagas e incendios. En caso contrario, los propietarios se enfrentan a multas que pueden ascender hasta los 3.000 euros.

“La respuesta de los propietarios de los solares este año ha sido muy positiva, ya que hay aproximadamente un 20% más de solares limpios que el año pasado en estas mismas fechas, pero todavía existen incumplidores que hacen caso omiso de la ordenanza y a los que Policía Local ha empezado a sancionar”, apunta Laura Sandoval, concejal de Desarrollo de la Ciudad.

En caso de que los propietarios no atiendan las notificaciones de obligación de limpieza tras la sanción, el Ayuntamiento puede ejecutar la limpieza subsidiaria, pero “para poder hacerlo los plazos son muy largos, ya que se trata de un procedimiento en el que la autorización de entrada al solar la tiene que conceder un juez, tras agotar la vía administrativa”, añade la concejal.

Ejecución subsidiaria

El mecanismo de ejecución subsidiaria es la herramienta legal que emplea el Ayuntamiento para intervenir en una propiedad privada cuando el dueño desatiende sus obligaciones. El procedimiento no es inmediato, sino que sigue una serie de garantías administrativas rigurosas antes de que el Ayuntamiento pueda intervenir, que son las siguientes:

Fase de inspección: A partir del 1 mayo los técnicos municipales inspeccionan uno a uno todos los solares del municipio. Si detectan un solar con acumulación de maleza, basura o plagas, levantan un acta de infracción, que puede conllevar sanción económica.

A partir del 1 mayo los técnicos municipales inspeccionan uno a uno todos los solares del municipio. Si detectan un solar con acumulación de maleza, basura o plagas, levantan un acta de infracción, que puede conllevar sanción económica. Orden de ejecución: Es un trámite legal e ineludible que consiste en notificar formalmente al propietario la obligación de limpiar el terreno por su cuenta, dándole un plazo.

Es un trámite legal e ineludible que consiste en notificar formalmente al propietario la obligación de limpiar el terreno por su cuenta, dándole un plazo. Entrada y limpieza subsidiaria: Si el propietario no actúa en el plazo otorgado, el Ayuntamiento solicita autorización judicial para la entrada y ejecución de la limpieza de forma subsidiaria, es decir, en su lugar, pero a costa del propietario.

Si el propietario no actúa en el plazo otorgado, el Ayuntamiento solicita autorización judicial para la entrada y ejecución de la limpieza de forma subsidiaria, es decir, en su lugar, pero a costa del propietario. Liquidación de costes y sanción: El Consistorio calcula el coste exacto de los trabajos de limpieza, que los tiene que pagar el propietario de forma íntegra, además de la sanción, que puede ascender a los 3.000 euros.

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“Iniciar un expediente de ejecución subsidiaria no es algo que se resuelva de manera inmediata, al contrario, es un proceso que puede llevar incluso años, porque al tratarse de una propiedad privada no podemos entrar a limpiarlo sin una orden judicial que, además, es la última instancia, antes hay que enviar varios avisos al propietario y demostrar que se cumplen todos los plazos”, concluye Laura Sandoval.