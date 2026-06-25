Alcantarilla dedica una plaza en el barrio Cabezo Verde en homenaje a San Juan Bautista
El acto de nominación de esta zona del vecindario coincide con la festividad del santo
El Ayuntamiento de Alcantarilla ha dedicado una plaza en el barrio Cabezo Verde en homenaje a su patrón San Juan Bautista, coincidiendo con la festividad del santo, una fecha de gran arraigo y significación para los vecinos de la zona, que también celebran sus fiestas populares.
La alcaldesa, Paqui Terol, ha señalado que “además de haberle dado nombre a esta plaza, también instalamos esta imagen alegórica con la que pretendemos no solo embellecer el entorno urbano del Cabezo Verde, sino también reconocer y preservar la identidad cultural, la historia y las tradiciones que ligan al barrio con esta festividad de manera histórica”.
Esta decisión fue tomada por el Pleno Municipal del pasado mes de marzo. Al acto institucional de nombramiento de la plaza asistieron miembros de la Corporación Municipal junto a representantes vecinales y ciudadanos del barrio.
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