Alcantarilla dedica una plaza en el barrio Cabezo Verde en homenaje a San Juan Bautista

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha dedicado una plaza en el barrio Cabezo Verde en homenaje a su patrón San Juan Bautista, coincidiendo con la festividad del santo, una fecha de gran arraigo y significación para los vecinos de la zona, que también celebran sus fiestas populares.

La alcaldesa, Paqui Terol, ha señalado que “además de haberle dado nombre a esta plaza, también instalamos esta imagen alegórica con la que pretendemos no solo embellecer el entorno urbano del Cabezo Verde, sino también reconocer y preservar la identidad cultural, la historia y las tradiciones que ligan al barrio con esta festividad de manera histórica”.

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Esta decisión fue tomada por el Pleno Municipal del pasado mes de marzo. Al acto institucional de nombramiento de la plaza asistieron miembros de la Corporación Municipal junto a representantes vecinales y ciudadanos del barrio.