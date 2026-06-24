San Javier refuerza su Policía Local con 21 nuevos agentes y cuatro subinspectores

La Policía Local de San Javier continúa creciendo. El cuerpo ha incorporado este martes a 21 nuevos agentes y cuatro subinspectores en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, con el que la plantilla alcanza ya los 80 efectivos y llegará a los 83 antes de que finalice el año, según avanzó el alcalde, José Miguel Luengo.

De los 21 nuevos agentes, 20 han tomado posesión este martes como policías en prácticas, mientras que la agente restante se incorporará una vez finalice el periodo de prácticas que está realizando en otro ayuntamiento.

El acto ha contado con la presencia del consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño; el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; el concejal de Hacienda y Personal, Héctor Verdú; la concejala de Policía, Alba Sánchez; el director general de Administración Local, Francisco Abril; además de miembros de la corporación municipal, familiares y amigos de los nuevos agentes.

La nueva promoción iniciará ahora su etapa formativa en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena (ESPAC), donde ingresará el próximo 1 de julio. Allí permanecerán varios meses, hasta noviembre, cuando comenzarán un periodo de 500 horas de prácticas en San Javier antes de incorporarse definitivamente al cuerpo.

Autoridades con las nuevas generaciones de la Policía Local de San Javier / Ayutamiento de San Javier

"Una vocación de servicio"

Durante el acto, el alcalde felicitó a los nuevos agentes, de quienes destacó «su valía, sacrificio, talento, compromiso y vocación de servicio público» tras superar meses de preparación. Asimismo, les recordó la importancia de la cercanía con los vecinos, ya que la Policía Local suele ser la primera puerta a la que acuden los ciudadanos ante cualquier problema. Luengo también tuvo palabras de agradecimiento para las familias por el compromiso y la entrega que implica la profesión policial.

El regidor felicitó igualmente a los cuatro agentes de la plantilla municipal que han ascendido a subinspectores, un reconocimiento a «su calidad y dedicación durante mucho tiempo al servicio público», y les animó a afrontar sus nuevas responsabilidades con la misma implicación.

Por su parte, el consejero Marcos Ortuño incidió en la vocación que exige la labor policial. «Ser policía local no es un trabajo más, es una vocación de servicio», afirmó, al tiempo que subrayó el papel de proximidad que desempeñan estos profesionales y su presencia constante en situaciones de emergencia.

Casi 1,5 millones en dos años

Ortuño reiteró además el compromiso del Gobierno regional con la seguridad ciudadana y recordó que la Comunidad Autónoma ha destinado 22 millones de euros al refuerzo de las plantillas de Policía Local de los 45 municipios de la Región, de los que San Javier ha recibido 1,4 millones de euros en los dos últimos años.

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Asimismo, señaló que la Estrategia Región de Murcia Más Segura cuenta con una inversión de 120 millones de euros para incrementar el número de agentes y mejorar los medios materiales con el objetivo de reforzar la seguridad de los vecinos.