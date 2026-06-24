Un museo de Lorca organiza visitas guiadas nocturnas con cenas al aire libre en julio

El Museo Azul de la Semana Santa (MASS), que este año conmemora el décimo aniversario de su apertura, propone para el mes de julio la actividad “Saborea la historia”, que ofrece los días 2, 16 y 30 visitas nocturnas guiadas y cenas al aire libre en el claustro de la institución.

La experiencia comenzará con una visita guiada nocturna por las instalaciones del museo, que permitirá a los asistentes descubrir el patrimonio del Paso Azul, sus piezas bordadas en oro y sedas, y conocer de una forma diferente la historia y la tradición de la Semana Santa de Lorca.

Tras el recorrido, la velada continuará en el patio del museo, donde los participantes disfrutarán de una exclusiva cena al aire libre especialmente diseñada para la ocasión, ha dicho el presidente del Paso Azul, Miguel Ángel Peña.

La concejala de Hostelería de Lorca, Mayte Martínez, ha opinado que esta actividad supone una oportunidad para diversificar la oferta turística y cultural de Lorca, “poniendo en valor uno de nuestros principales recursos patrimoniales y sumando el atractivo de la gastronomía local en un entorno único”.

El MASS conmemora su décimo aniversario hasta el 31 de agosto con la exposición temporal “Memoria de una década”, en la que recopila piezas de las más de 30 muestras que ha acogido en estos años.

Bordados, pinturas, esculturas, textiles o piezas de gran valor patrimonial, son protagonistas de esta muestra recopilatoria, que incluye obras de los pintores Vicente Ruiz, Perla Fuertes, Manuel Coronado y Miguel García Peñarrubia.

También pueden verse esculturas de Francisco Salzillo, de Ángeles Espinosa, Antonio Campillo o los hermanos Cava; capotes bordados de los diestros Pepín Jiménez y Pedro Barrera; el óleo de la carroza del Triunfo del cristianismo de Francisco Cayuela o varios bocetos de Lucas Cuenca para los mantos de la caballería del Triunfo del Cristianismo.

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Para la actividad “Saborea la historia” la recepción de los asistentes tendrá lugar a las 20 horas y la visita guiada dará comienzo a las 20:30 horas, con plazas limitadas, por lo que será necesaria reserva previa, que podrá realizarse en la recepción del MASS o a través del teléfono 968 47 20 77.E