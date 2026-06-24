Turismo
Jumilla, capital de la Monastrell
Jumilla cuenta con una nueva marca identificativa que se centra en tres apartados: la Uva Monastrell, el castillo y el patrimonio en general.
Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad con fondos europeos y cuenta con el apoyo de la Dirección General de Competividad y Calidad Turística que dirige Eva Reverte, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Para conseguir la nueva marca turística se ha tenido en cuenta la opinión de 417 vecinos que fueron encuestados por la empresa Victoria Crea que tiene empresas en Lorca, Murcia y Canarias; el 52,37% de los encuestados asocia el rojo al vino y el 42,59 identifica como símbolo el castillo.
Origen, legado y orgullo ya que la localidad de Jumilla tiene la documentación que acredita que desde el año 1327 (el próximo año se celebra el 700 aniversario) posee la mayor extensión de la uva Monastrell.
Imagen elegante, clásica y tradicional en cinco tonalidades: granate común, púrpura profundo, azul Heráldico, verde Envero y negro enriquecido, así lo ha afirmado, Ángela Moreno de la empresa Victoria Crea.
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