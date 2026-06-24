Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joyas declaradasDebate estado RegiónTrama de las prótesisViviendas a la venta en MurciaJefe servicio MolinaReal Murcia
instagramlinkedin

Certamen

Escolares de Caravaca recuperan historias de tradición oral a través de un certamen literario

Cerca de 150 alumnos han participado en la segunda edición del concurso promovido por la Asociación Cultural para la Preservación de las Costumbres e Historia de Caravaca de la Cruz junto al Ayuntamiento

Entrega de premios del certamen literario ‘Entre juegos y recuerdos’

Entrega de premios del certamen literario ‘Entre juegos y recuerdos’

Ver galería

Entrega de premios del certamen literario ‘Entre juegos y recuerdos’ / Enrique Soler

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Enrique Soler

Enrique Soler

Caravaca

La Asociación Cultural para la Preservación de las Costumbres e Historia de Caravaca de la Cruz, en colaboración con las concejalías de Cultura y Promoción del Medio Rural del Ayuntamiento caravaqueño, ha hecho entrega de los premios de la segunda edición de su concurso literario escolar, una iniciativa destinada a fomentar la preservación de la cultura de tradición oral y el conocimiento de la historia local entre los escolares de los centros educativos del casco urbano y las pedanías del municipio.

La iniciativa, convocada este año con el tema ‘Entre juegos y recuerdos’, fomenta la creatividad, la comunicación intergeneracional y el conocimiento de la historia, las leyendas y las tradiciones del municipio

La Casa de la Cultura ‘Emilio Sáez’ acogió el acto de entrega de premios, en el que participaron el concejal de Cultura, Joaquín Zaplana; el edil de Promoción del Medio Rural, Juan Manuel Navarro, y representantes de la asociación organizadora. En esta edición se han presentado cerca de 150 trabajos, todos ellos inspirados en el lema ‘Entre juegos y recuerdos’.

Favorecer la comunicación entre generaciones

Entrega de premios

Entrega de premios / Enrique Soler

El certamen tiene como objetivo favorecer la comunicación entre generaciones y contribuir a la conservación de aquellas historias, leyendas, anécdotas y tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de los pueblos y que corren el riesgo de perderse con el paso del tiempo. Además, promueve la creatividad literaria y el interés de los más jóvenes por el patrimonio cultural e histórico de su entorno.

Los participantes debían elaborar un relato inspirado en un hecho real, tradicional o legendario ocurrido en su localidad

Los participantes debían elaborar un relato inspirado en un hecho real, tradicional o legendario ocurrido en su localidad, creando una historia que diera vida a esos recuerdos mediante la combinación de elementos reales y de ficción.

El concejal de Cultura, Joaquín Zaplana, ha destacado durante el acto que “iniciativas como esta contribuyen a que las nuevas generaciones conozcan y valoren las raíces de Caravaca, al tiempo que fortalecen los vínculos entre jóvenes y mayores mediante el intercambio de recuerdos y experiencias”.

Relación de premiados

En la categoría A, dirigida a alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria, el primer premio fue para Elena Lorente García, alumna de 4º curso del CEIP Virgen de la Candelaria de Barranda, por su trabajo ‘El cura Pavero y los milicianos’. El segundo premio recayó en David Gallego Marín, de 4º curso del CEIP La Santa Cruz, con el relato ‘Recuerdos de niño’.

En la categoría B, destinada a estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria, la ganadora fue Marina Pérez Gómez, alumna de 5º curso del CEIP Cervantes, por su trabajo ‘Caravaca, la ciudad de la luz’. El segundo premio fue para Laura Montero Verdejo, de 5º curso del CEIP La Santa Cruz, autora de ‘Abuela, ojalá te hubiera conocido’.

Noticias relacionadas y más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desalojan a vecinos por un aparatoso incendio que amenaza con extenderse a las viviendas en El Malecón de Murcia
  2. Dan por estabilizado el incendio de la mota del río que obligó a desalojar a decenas de vecinos y movilizó a bomberos, cinco helicópteros y un avión en Murcia
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  4. Denuncian que un jefe de servicio del Ayuntamiento de Molina gastó casi 16.000 euros de dinero público en desodorantes, alcohol y comida precocinada
  5. Investigan si la muerte del vecino de Zarandona está relacionada con la de su mejor amigo
  6. Antonio Gambín: de guardia civil y policía local de Murcia a cumplir su sueño de ‘altos vuelos’ como piloto de avión
  7. El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga queda parapléjico
  8. La autopsia apunta a que el hombre hallado ensangrentado en un jardín de Zarandona murió por una hemorragia cerebral

Escolares de Caravaca recuperan historias de tradición oral a través de un certamen literario

Escolares de Caravaca recuperan historias de tradición oral a través de un certamen literario

Entrega de premios del certamen literario ‘Entre juegos y recuerdos’

San Javier refuerza su Policía Local con 21 nuevos agentes y cuatro subinspectores

Hasta 150 efectivos con tres helicópteros trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en Abanilla

Denuncian listas de espera "preocupantes" y falta de servicios como Urgencias Pediátricas en el Lorenzo Guirao de Cieza

Denuncian listas de espera "preocupantes" y falta de servicios como Urgencias Pediátricas en el Lorenzo Guirao de Cieza

El palacete de un pueblo de Murcia que fue construido por el mismo hombre que levantó la Torre Eiffel

El palacete de un pueblo de Murcia que fue construido por el mismo hombre que levantó la Torre Eiffel

Un museo de Lorca organiza visitas guiadas nocturnas con cenas al aire libre en julio

Un museo de Lorca organiza visitas guiadas nocturnas con cenas al aire libre en julio

El jefe de servicio de Molina investigado hizo las compras por casi 16.000 euros en dos años y medio

El jefe de servicio de Molina investigado hizo las compras por casi 16.000 euros en dos años y medio
Tracking Pixel Contents