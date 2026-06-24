Escolares de Caravaca recuperan historias de tradición oral a través de un certamen literario

La Asociación Cultural para la Preservación de las Costumbres e Historia de Caravaca de la Cruz, en colaboración con las concejalías de Cultura y Promoción del Medio Rural del Ayuntamiento caravaqueño, ha hecho entrega de los premios de la segunda edición de su concurso literario escolar, una iniciativa destinada a fomentar la preservación de la cultura de tradición oral y el conocimiento de la historia local entre los escolares de los centros educativos del casco urbano y las pedanías del municipio.

La iniciativa, convocada este año con el tema ‘Entre juegos y recuerdos’, fomenta la creatividad, la comunicación intergeneracional y el conocimiento de la historia, las leyendas y las tradiciones del municipio

La Casa de la Cultura ‘Emilio Sáez’ acogió el acto de entrega de premios, en el que participaron el concejal de Cultura, Joaquín Zaplana; el edil de Promoción del Medio Rural, Juan Manuel Navarro, y representantes de la asociación organizadora. En esta edición se han presentado cerca de 150 trabajos, todos ellos inspirados en el lema ‘Entre juegos y recuerdos’.

Favorecer la comunicación entre generaciones

Entrega de premios / Enrique Soler

El certamen tiene como objetivo favorecer la comunicación entre generaciones y contribuir a la conservación de aquellas historias, leyendas, anécdotas y tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de los pueblos y que corren el riesgo de perderse con el paso del tiempo. Además, promueve la creatividad literaria y el interés de los más jóvenes por el patrimonio cultural e histórico de su entorno.

Los participantes debían elaborar un relato inspirado en un hecho real, tradicional o legendario ocurrido en su localidad

Los participantes debían elaborar un relato inspirado en un hecho real, tradicional o legendario ocurrido en su localidad, creando una historia que diera vida a esos recuerdos mediante la combinación de elementos reales y de ficción.

El concejal de Cultura, Joaquín Zaplana, ha destacado durante el acto que “iniciativas como esta contribuyen a que las nuevas generaciones conozcan y valoren las raíces de Caravaca, al tiempo que fortalecen los vínculos entre jóvenes y mayores mediante el intercambio de recuerdos y experiencias”.

Relación de premiados

En la categoría A, dirigida a alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria, el primer premio fue para Elena Lorente García, alumna de 4º curso del CEIP Virgen de la Candelaria de Barranda, por su trabajo ‘El cura Pavero y los milicianos’. El segundo premio recayó en David Gallego Marín, de 4º curso del CEIP La Santa Cruz, con el relato ‘Recuerdos de niño’.

En la categoría B, destinada a estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria, la ganadora fue Marina Pérez Gómez, alumna de 5º curso del CEIP Cervantes, por su trabajo ‘Caravaca, la ciudad de la luz’. El segundo premio fue para Laura Montero Verdejo, de 5º curso del CEIP La Santa Cruz, autora de ‘Abuela, ojalá te hubiera conocido’.