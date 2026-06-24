Denuncian listas de espera "preocupantes" y falta de servicios como Urgencias Pediátricas en el Lorenzo Guirao de Cieza

La Plataforma Pro-Hospital de Cieza ha trasladado al director gerente del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao y a su equipo directivo el “malestar y preocupación” que, según el colectivo, existe entre los ciudadanos de Abarán, Blanca y Cieza, municipios integrados en el Área IX de Salud.

La reunión, solicitada por la propia plataforma, se celebró el jueves 18 de junio y se prolongó durante casi dos horas, según ha informado el colectivo en una nota de prensa emitida este miércoles. En ese encuentro, la plataforma expuso sus quejas por las listas de espera en consultas externas y pruebas complementarias en especialidades como Digestivo, Radiología, Neurología, Dermatología y Rehabilitación.

El colectivo sostiene que la situación de algunas de estas listas de espera es “preocupante” para garantizar una buena calidad asistencial a los pacientes. También calificó de “indecente” que, disponiendo Cieza de hospital, se estén derivando pacientes a centros concertados de la sanidad privada, lo que, según la plataforma, obliga a desplazarse a personas que en algunos casos tienen dificultades para hacerlo.

La Plataforma Pro-Hospital de Cieza también trasladó a la dirección del centro su preocupación por las listas de espera para intervenciones quirúrgicas en algunas especialidades.

Otro de los asuntos abordados fue la ausencia de guardias localizadas de Radiología. La plataforma afirma que el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao es “el único hospital comarcal de la Región de Murcia” que no cuenta con este servicio, pese a que, según recuerda, se prometió en dos ocasiones. El colectivo asegura que el hospital lleva “29 años sin disponer de estas guardias y defiende que se trata de un servicio tan importante que salva vidas”.

Según la plataforma, la falta de este recurso obliga a derivar pacientes al hospital Morales Meseguer en ambulancia, acompañados por una enfermera, con demoras que, en muchos casos, superan las seis horas hasta el regreso. En la nota, el colectivo dirige sus críticas al presidente de la Región de Murcia, a la Consejería de Salud y al gerente del Servicio Murciano de Salud.

La plataforma también denunció la ausencia de un servicio de Urgencias Pediátricas. El colectivo sostiene que este servicio fue retirado “con la excusa de la pandemia” y que se prometió recuperarlo cuando finalizara dicha situación. “Todo mentira”, afirman en su comunicado.

En este sentido, se preguntan si los niños y niñas de Abarán, Blanca y Cieza son “de tercera categoría” y si no tienen derecho a ser atendidos por un especialista en Pediatría, como, según la plataforma, ocurre en el resto de hospitales comarcales.

La falta de personal en el hospital y en los centros de salud fue otro de los puntos trasladados a la gerencia. La plataforma denuncia carencias en “todas las categorías profesionales” y advierte de que esta situación conlleva, a su juicio, “un deterioro de la asistencia a los pacientes”.

El colectivo también acusa al presidente regional, Fernando López Miras, de mantener “promesas incumplidas” con los ciudadanos de la comarca. Entre ellas cita las obras de ampliación de la puerta de Urgencias, la ampliación de quirófanos y Reanimación, y la creación de una unidad de 12 camas de hospitalización para Psiquiatría. Según denuncian, algunas de estas promesas se realizaron hace más de siete años.

Asimismo, recuerdan a que hace tres años, durante la campaña de las elecciones regionales," se prometió un Centro de Día de Salud Mental". El colectivo sostiene que el Área IX es la única área de salud que no cuenta con este recurso y asegura que, “a fecha de hoy”, no se ha materializado.

Al término de la reunión, la Plataforma Pro-Hospital de Cieza pidió al director gerente y a su equipo directivo que trasladaran a sus máximos responsables el malestar de la ciudadanía. El colectivo afirma que la población está “más que harta” de lo que considera “promesas incumplidas” y “mala gestión” en los asuntos expuestos.

La plataforma advierte de que, si en un “tiempo prudencial” no obtiene respuesta o soluciones a los problemas planteados, se verá “de nuevo” obligada a “echarse a la calle” e “ir a donde haga falta”.

El comunicado concluye con un llamamiento a “seguir luchando por la salud de todos, por una sanidad pública y de calidad y por nuestro hospital”.

Salud señala que los servicios están garantizados

Desde la Consejería de Salud responden que la atención pediátrica en Urgencias está "plenamente garantizada" en el hospital de Cieza. "De hecho, los niños tienen una sala de espera específica y los profesionales están completamente formados para atenderles. En los casos en los que se requiere, son derivados al Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca, que es de referencia regional para la mayoría de las especialidades pediátricas", indican fuentes del departamento, consultadas por esta redacción.

Respecto a la Radiología urgente, la Consejería insiste en que también está plenamente garantizada, ya que las pruebas radiológicas urgentes se realizan en Cieza y, gracias al apoyo del Virgen de Arrixaca, los desplazamientos a este hospital son excepcionales.

"Recordamos que tanto Pediatría como Radiología son dos de las especialidades en las que más está acusada la falta de médicos a nivel nacional", señalan.

Asimismo, desde Salud manifiestan que exigirán "una vez más" a la ministra de Sanidad, Mónica García, que ponga encima de la mesa todas las medidas necesarias para paliar este déficit, que es un problema real que afecta a todas las comunidades autónomas.