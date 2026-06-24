Compras ajenas a los cursos de cocina durante dos años y medio: así gastó casi 16.000 euros de dinero público el jefe de servicio de Molina apartado por el escándalo

Unos 2.000 productos comprados desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2026, hasta que el día 12 fue cesado como jefe del Servicio Municipal de Empleo y Formación en el Ayuntamiento de Molina de Segura. J. P. M. se habría gastado casi 16.000 euros de dinero público procedente de las arcas municipales en desodorantes, bebidas alcohólicas, comida precocinada, productos de higiene y "otros artículos ajenos al objeto del contrato", por el que se le facilitó una tarjeta municipal para costear aquellos materiales y productos que fuesen necesarios para llevar a cabo unos cursos de cocina que ofrecía el servicio para desempleados.

El contrato con la empresa concesionaria ya contemplaba el suministro de comida y productos necesarios para la realización de los cursos. Pero, a pesar de ello, durante dos años y medio esta persona habría efectuado poco a poco, dilatándolas en el tiempo para no levantas sospechas, compras en un supermercado que no estaban previstas en los pliegos técnicos ni guardaban relación directa con la formación (entre las que constan, por ejemplo, lasañas, botellas de vermú o pescados frescos).

Después de que el Grupo Municipal Socialista revelase este lunes que esta persona, "militante y excargo del PP", habría gastado un total de 15.759,24 euros en contratos vinculados a cursos de cocina, fuentes del Ayuntamiento de Molina señalaron que, desde que el departamento de Recursos Humanos del Consistorio tuvo conocimiento de los hechos, "se procedió a la apertura de un expediente de información reservada".

En manos de la Fiscalía

Tras recoger las pruebas y llevar a cabo diversas investigaciones, "se abrió un expediente disciplinario y se denunciaron estos hechos ante la Fiscalía, quedando el funcionario apartado de su cargo".

El nombre de este trabajador aparece asociado al PP molinense como expresidente local del partido, una condición que el propio partido le atribuyó en 2022, cuando fue designado presidente del Comité Organizador del XIII Congreso Local. Tras destaparse el escándalo, el alcalde decidió apartarlo: ya no es jefe del Servicio Municipal de Empleo, pero sigue en la plantilla municipal.

El investigado ha sido trasladado para trabajar ahora en las dependencias municipales de la Concejalía de Bienestar Social

De hecho, según ha podido saber y confirmar este periódico, ha sido trasladado recientemente a las dependencias de la Concejalía de Bienestar Social, en la Plaza de la Cerámica de la ciudad molinense.

"¿Ha abierto un expediente disciplinario o solo ha cambiado al funcionario de puesto?", se preguntaba este martes la portavoz municipal socialista, Isabel Gadea, quien anunció que el partido va a volver a "acceder al expediente y pedir copia, dado que hasta ahora tan solo nos han dado información de forma muy opaca".

"No era un empleado cualquiera"

Gadea, que reiteró que "no era un empleado cualquiera", aseguró que en estos hechos "no ha habido un error administrativo, sino un fallo político de control, de transparencia y de responsabilidad. Los vecinos de Molina de Segura merecen saber la verdad; el dinero público no se gestiona con tarjetas sin control ni con silencios del alcalde".

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La concejala socialista ya advirtió el lunes: "Que esta persona ya no esté al frente del servicio no borra lo ocurrido. El alcalde tiene que explicar qué pasó, qué decisiones se tomaron, qué controles fallaron y por qué no ha dado explicaciones públicas y transparentes a los vecinos".