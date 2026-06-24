Caravaca incorpora una nueva obra de arte urbano inspirada en la visita del Rey Fernando ‘El Católico’ a la Vera Cruz

Caravaca de la Cruz cuenta desde hoy con un nuevo referente de arte urbano en su casco histórico. El mural dedicado a la visita que el rey Fernando ‘El Católico’ realizó a la ciudad para venerar la Vera Cruz en el año 1488 ya luce finalizado en la calle Las Monjas, tras más de una semana de trabajo del artista urbano cartagenero KRASER(José Jorge Nicolás Salas).

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, junto al concejal de Juventud, Salvador López, y el propio artista, han presentado esta intervención artística, que suma un nuevo atractivo cultural y paisajístico al principal acceso al casco histórico por los turistas y peregrinos que recorren los caminos de peregrinación.

Es mucho más que una intervención artística; es una forma de acercar nuestra historia con nuevos lenguajes visuales y de seguir recuperando espa-cios con propuestas que embellecen la ciudad y generan atractivo turístico José Francisco García — Alcalde de Caravaca

La obra ofrece una reinterpretación contemporánea de un episodio muy significativo de la historia local, integrando elementos simbólicos y recursos visuales propios del lenguaje artístico de KRASER. Su composición dialoga con el entorno monumental de la ciudad y contribuye a reforzar la identidad histórica de Caravaca a través del arte urbano.

El alcalde ha destacado que “este mural es mucho más que una intervención artística; es una forma de acercar nuestra historia a vecinos y visitantes mediante nuevos lenguajes visuales y de seguir recuperando espacios urbanos con propuestas que embellecen la ciudad y generan atractivo turístico”. José Francisco García ha señalado además que “esta actuación se integra plenamente en la estrategia municipal de conservación, mejora y puesta en valor del casco histórico, en la que seguimos avanzando con proyectos que combinan patrimonio, cultura y calidad urbana”.

Cuatro murales

Nuevo mural en Caravaca / Enrique Soler

Con esta actuación, el Ayuntamiento suma ya cuatro grandes murales temáticos vinculados a la identidad de Caravaca. El dedicado a Fernando ‘El Católico’ se incorpora a las intervenciones realizadas anteriormente sobre los Caballos del Vino, la Aparición de la Santísima y Vera Cruz y la panorámica histórica de la ciudad, conformando una ruta de arte urbano que enriquece la experiencia de quienes recorren el conjunto histórico-artístico.

José Francisco García ha recordado que “estas actuaciones están contribuyendo a crear nuevos puntos de interés en el casco antiguo, ayudando a revitalizar espacios que antes pasaban desapercibidos y reforzando el orgullo de pertenencia hacia nuestro patrimonio y nuestras tradiciones”.

KRASER, nacido en Cartagena, cuenta con una reconocida trayectoria internacional en el ámbito del muralismo contemporáneo y el arte urbano. Su obra se caracteriza por la reinterpretación de elementos históricos y simbólicos mediante un lenguaje visual propio, en el que confluyen referencias clásicas, surrealistas y abstractas.

Actuación vinculada al nuevo aparcamiento disuasorio

La creación del mural forma parte del proyecto de adecuación del nuevo aparcamiento disuasorio de la calle Las Monjas, una actuación que permitirá disponer de cerca de medio centenar de plazas de estacionamiento en uno de los principales accesos al casco histórico.

La actuación forma parte del proyecto de nuevo aparcamiento disuasorio de la calle Las Monjas, financiado con fondos europeos ‘Next Generation’ del Plan de Sostenibilidad Turística

Las obras cuentan con un presupuesto global de 58.171 euros y están financiadas a través de los fondos europeos ‘Next Generation’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’.

Además de mejorar la movilidad y la accesibilidad al entorno monumental, el proyecto contempla espacios adaptados para personas con movilidad reducida, aparcabicicletas y una zona de estancia destinada a residentes, turistas y peregrinos.