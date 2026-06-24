El Ayuntamiento de Alhama de Murcia adquiere las antiguas oficinas de Polaris World

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia da un paso definitivo en la resolución de una de las gestiones patrimoniales y jurídicas más complejas de los últimos años. Recientemente, la alcaldesa de la localidad y el secretario de la corporación municipal han firmado ante notario la escritura pública de compraventa de las antiguas instalaciones y oficinas centrales del conglomerado Polaris World, situadas en el término municipal de Torre Pacheco. Con este acto formal, el Consistorio adquiere de manera definitiva la propiedad plena de este importante activo inmobiliario.

El origen: Deudas tributarias y garantías hipotecarias

Para comprender el alcance de esta firma, es necesario remontarse al año 2013. Ante los importantes descubiertos en concepto de deudas tributarias (tales como el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como plusvalía, y compromisos derivados de convenios urbanísticos) acumulados por las mercantiles Polaris World Real Estate, S.L. y New Golf Properties, S.L., el Ayuntamiento de Alhama de Murcia actuó en defensa de las arcas públicas.

El 15 de marzo de 2013 se otorgó una escritura de constitución de hipotecas inmobiliarias a favor del Ayuntamiento sobre el edificio de oficinas de Torre Pacheco y su parcela (fincas registrales nº 38.662 y 39.339). Dicha garantía fue aportada por la empresa matriz y titular del bien, Polaris World Development, S.L., en garantía de deuda ajena. La cuantía reclamada por el principal de estas deudas ascendía a más de 2,4 millones de euros en el caso de Real Estate y superaba los 500.000 euros en el caso de New Golf Properties , protegiendo así los intereses económicos de los alhameños.

El proceso concursal, la subasta y la "subastilla" municipal

Tras la declaración del concurso de acreedores de las empresas del grupo Polaris a principios de 2017, el edificio de oficinas pasó a formar parte de la masa activa de liquidación del procedimiento judicial.

A finales de 2020, en el marco del plan de liquidación, la entidad especializada encargada del proceso activó una subasta extrajudicial vía internet. La mejor postura externa registrada apenas alcanzó los 301.500 euros. Ante una cantidad que resultaba lesiva de cara a resarcir la deuda real con el municipio, y haciendo valer sus derechos preferentes como acreedor hipotecario, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alhama acordó por unanimidad concurrir a una fase posterior de mejora de ofertas, denominada técnicamente "subastilla".

En febrero de 2021, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia presentó formalmente una puja por valor de 800.000 euros. Al no existir ofertas concurrentes superiores, la administración concursal aprobó el remate y adjudicó de forma oficial el lote del edificio y terrenos al Consistorio alhameño. Cabe destacar que esta cantidad no supone desembolso económico alguno para las arcas municipales, ya que la adjudicación se realiza mediante la compensación de las deudas tributarias anteriormente mencionadas.

Tras años de intensas subsanaciones técnicas, controversias jurídicas derivadas de la Ley Concursal y trámites formales entre las partes, el proceso ha culminado con éxito con la reciente firma de la escritura de propiedad plena.

Siguiente paso: Nueva tasación y enajenación para la inversión real

Una vez que el inmueble conste a todos los efectos como bien del inventario municipal de Alhama de Murcia, el Gobierno local pondrá en marcha su estrategia de gestión patrimonial eficiente. Tal y como se ha venido informando con total transparencia en las memorias de presupuestos del municipio, el propósito del Ayuntamiento no es retener un activo inactivo fuera de nuestro término municipal, sino transformarlo en liquidez para beneficio directo de los vecinos y vecinas.

De este modo, se va a proceder a valorar y tasar nuevamente dicho bien por parte de los servicios técnicos, actualizando la última valoración oficial disponible realizada en 2024, que se situaba en 2.057.841,87 euros.

Una vez establecida la valoración actual de mercado, el Ayuntamiento iniciará los pliegos legales oportunos para la puesta en marcha de una subasta pública orientada a la enajenación (venta) de las instalaciones.

Financiación para continuar la transformación urbana de Alhama

Los fondos económicos que se obtengan de esta venta estratégica se inyectarán de manera directa en el presupuesto municipal con un destino muy claro y regulado por ley: aumentar el patrimonio municipal de suelo.

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Con estos recursos extraordinarios —obtenidos además sin necesidad de recurrir al endeudamiento de la administración local — el Ayuntamiento de Alhama de Murcia dispondrá del músculo financiero necesario para dar continuidad al plan de transformación urbana, cohesión social y regeneración medioambiental de nuestro municipio, desarrollando nuevos espacios públicos, dotaciones e infraestructuras para el disfrute de toda la ciudadanía.