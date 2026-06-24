Aledo volverá a brillar con 19.000 candelas: entradas, horarios y novedades de La Noche en Vela

El casco histórico de Aledo se preparará para volver a apagarse y, al mismo tiempo, brillar más que nunca. La Noche en Vela regresará el próximo 1 de agosto con una nueva edición que transformará las calles de esta localidad medieval en un escenario iluminado por más de 19.000 candelas y repleto de música, teatro, danza y actividades culturales.

La cita, convertida ya en uno de los eventos más esperados del verano en la Región de Murcia, ofrecerá a los visitantes la posibilidad de recorrer el conjunto histórico del municipio bajo una atmósfera única creada por miles de puntos de luz, decoraciones artesanales y actuaciones repartidas por distintos rincones del pueblo.

Qué podrán ver los visitantes

La programación incluirá un total de 17 actuaciones distribuidas por el recorrido. Habrá conciertos, espectáculos de danza, teatro, poesía y talleres para todos los públicos.

Entre las propuestas destacarán las actuaciones musicales de grupos regionales como Los Caballeros de la Tabla de Lavar, además de nuevas incorporaciones para esta edición. Los asistentes encontrarán sesiones de cuentacuentos para los más pequeños, un piano de cola con interpretaciones de música clásica en directo y un espacio literario dedicado a la narración de microrrelatos.

Como novedad, la organización pondrá en marcha un sistema de actuaciones rotativas que permitirá mantener actividad permanente a lo largo de todo el itinerario y evitar zonas sin programación durante la visita.

Además de la oferta cultural, el recorrido permitirá descubrir algunos de los principales atractivos patrimoniales de Aledo, como la Torre del Homenaje y otros espacios emblemáticos de este municipio del interior regional.

Una de las calles de Aledo decoradas con luces durante la Noche en Vela / La Noche en Vela

Entradas: cuándo salen a la venta y cuánto cuestan

Para facilitar la visita y distribuir la afluencia de público, el evento volverá a organizarse en dos turnos de acceso.

Primer turno: 20.30 horas.

20.30 horas. Segundo turno: 23.00 horas.

Las entradas tendrán un precio de 9 euros y podrán adquirirse desde el próximo 1 de julio, a partir de las 17.00 horas, a través de la plataforma Vivetix.com.

Parte de la recaudación se destinará a proyectos sociales gestionados por Cáritas.

Servicio de autobús lanzadera

La organización volverá a habilitar un servicio de autobús lanzadera desde el Santuario de La Santa, en Totana, con el objetivo de facilitar el acceso y reducir la circulación de vehículos particulares por el casco urbano durante la celebración.

Esta alternativa permitirá a los asistentes desplazarse cómodamente hasta el centro del evento y evitar problemas de aparcamiento en una jornada que cada año atrae a miles de visitantes.

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Presentación de la próxima edición de la Noche en Vela de Aledo / Ayuntamiento de Aledo

Durante la presentación del evento, el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, destacó que La Noche en Vela se ha consolidado como una de las propuestas más singulares del verano regional gracias a la implicación de los vecinos, que durante meses elaboran de forma artesanal gran parte de la decoración que transforma las calles de Aledo en una experiencia única.