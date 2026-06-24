Verano
De Alcantarilla a la playa en autobús: rutas, horarios, precios y venta de billetes
El Ayuntamiento amplía el servicio a la playa de Bolnuevo, en Mazarrón, además del ya existente a Los Alcázares
Disfrutar de un día de baño en la playa será más fácil este año para los residentes de Alcantarilla. El Ayuntamiento ha ampliado el servicio de autobús a la playa de Bolnuevo, en Mazarrón, además del ya existente a Los Alcázares.
El autobús a la playa de Bolnuevo saldrá los días 7, 14, 21 y 28 de julio, y el 4, 11, 18 y 25 de agosto de la parada de autobús Manila a las 09:00h. Regresará a las 19:00 horas desde el parking de Las Gredas de Bolnuevo.
El autobús a la playa de Los Alcázares saldrá los días 2, 9, 16, 23 y 30 de julio, y el 6, 13, 20 y 27 de agosto desde la parada de autobús Manila a las 09:00 horas. Regresará a las 19:00 horas desde la parada del CAR.
El precio será el habitual y el mismo para ambos destinos costerios, de cinco euros ida y vuelta durante los meses de julio y agosto.
Cada uno de los autobuses fletados dispone de 50 plazas además de plazas PMR (para persona con movilidad reducida); en todos los casos el precio del billete es de 5euros (precio único, independientemente de la edad de la persona que viaje).
Los billetes para cada uno de los días se pueden adquirir desde el viernes 26 de junio en la web https://www.giglon.com.
También se podrán adquirir presencialmente desde el próximo lunes 29 de junio y hasta el 31 de julio, de lunes a viernes en horario de 09:00h a 14:00h, en el Centro Cultural Infanta Elena (el pago se realizará exclusivamente con tarjeta de crédito).
El concejal de Desarrollo Económico, José Antonio López Olmedo, ha señalado que “con esta medida se da cumplimento al acuerdo adoptado por unanimidad en el Pleno de septiembre del año pasado”.
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