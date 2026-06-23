Retirarán la maleza en 600 kilómetros de carreteras y caminos en Lorca

El ayuntamiento de Lorca trabaja con maquinaria pesada y brigadas de recogida manual para retirar la maleza acumulada en casi 600 kilómetros de cunetas de carreteras y caminos rurales, con el fin de garantizar la seguridad vial y reducir el riesgo de incendios.

El concejal de Pedanías, Ángel Meca, ha explicado que las lluvias de la primavera han hecho aumentar la maleza y se ha mostrado convencido de que Lorca volverá a ser el municipio en el que más kilómetros de arcenes y cunetas se limpien este verano.

Según ha explicado, en algunas zonas la vegetación ha alcanzado una altura elevada, lo que dificulta la visibilidad de la carretera, por lo que se ha dado prioridad a esos puntos.

El consistorio ha iniciado la operación más tarde de lo habitual, porque también las lluvias tardías hicieron aflorar las plantas más tarde y hasta que no se secaran no era posible intervenir con garantías, ha dicho el edil.

En los trabajos se emplean excavadoras, tractores, desbrozadoras, sierras y maquinaria especializada y un equipo de operarios también trabaja en la siega y retirada manual, en puntos de difícil acceso.

El desbroce llegará a carreteras y caminos de Almendricos, Avilés, Campillo, Torrecilla, Nogalte, Zarzalico y a las pedanías del norte y del valle y el consistorio espera que la operación concluya a final de julio.

Los trabajos comenzarán por las principales vías de comunicación y se irán extendiendo progresivamente al resto de caminos y carreteras del término municipal, tratándose de unas actuaciones que se suman a otras medidas llevadas a cabo en los últimos meses por esta área municipal para la limpieza de viales, ramblas y reparación de caminos.

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Meca ha detallado que los trabajos serán realizados por excavadoras, tractores, desbrozadoras, sierras y maquinaria especializada, así como por operarios que también realizan labores manuales. El principal objetivo de esta intervención es «garantizar la seguridad vial, prevenir incendios, riadas y dejar las vías en condiciones óptimas para el tránsito». Asimismo, ha adelantado que «una vez rebrote la vegetación, se procederá a su fumigación para mantenerla bajo control y evitar que vuelva a invadir los caminos».