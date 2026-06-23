Lorca prohíbe hogueras en playas y zonas de campo próximas a áreas forestales por la Noche de San Juan

El Ayuntamiento de Lorca ha decretado la prohibición estricta de encender fuego en las playas del municipio, así como en las cocinas exteriores de zonas de campo a menos de 400 metros de masas boscosas, áreas forestales, edificios o líneas eléctricas, en el marco del dispositivo especial coordinado por el Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil con motivo de la Noche de San Juan.

Este despliegue preventivo coincide con la activación, por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de un aviso amarillo por altas temperaturas --con máximas previstas de hasta 38 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas de este martes-- y un nivel de riesgo extremo de incendios forestales en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Ante este escenario meteorológico, el Consistorio ha activado el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (Plan INFORLOR) en su fase de preemergencia, según ha informado el Ayuntamiento.

El concejal de Emergencias, José Martínez, ha explicado que el operativo, integrado por profesionales y voluntarios, centrará sus esfuerzos en la vigilancia activa, la neutralización de quemas no autorizadas y la respuesta inmediata.

Los efectivos se distribuirán estratégicamente desde la Base Central de Emergencias en Lorca y la Base Lorca Norte en Zarcilla de Ramos, movilizando unidades de intervención rápida y vehículos de vigilancia para dar cobertura ágil a todo el término municipal, priorizando las áreas más sensibles y cercanas a masa vegetal.

Medidas de control y autoprotección

Desde la Concejalía de Emergencias se ha incidido en que las condiciones actuales facilitan que cualquier chispa o conato de incendio se propague con extrema rapidez. Por ello, en el caso de las hogueras que sí estén permitidas, el tamaño deberá ser moderado y contenido, quedando prohibido el uso de líquidos inflamables como gasolina o alcohol para el encendido, así como arrojar residuos plásticos o materiales volátiles.

Asimismo, será obligatorio disponer de agua, arena o extintores junto a la hoguera, y se prohíbe abandonar el lugar hasta certificar que el fuego está completamente extinguido.

En materia de autoprotección ciudadana frente a la ola de calor, las autoridades locales aconsejan mantener una hidratación constante y beber agua con frecuencia durante los eventos al aire libre, evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas o azucaradas, prestar especial cuidado a niños, personas mayores y mascotas eludiendo su exposición directa en las horas centrales de la tarde, y vestir ropa ligera.

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Martínez ha apelado a la responsabilidad y al civismo de los vecinos, tras insistir en que el éxito del dispositivo depende de la colaboración ciudadana y que, ante cualquier situación de riesgo, se debe contactar de inmediato con el Teléfono Único de Emergencias '1-1-2'.