José Francisco Sánchez Martínez, nuevo presidente del Paso Blanco

El cofrade José Francisco Sánchez ha sido elegido nuevo presidente del Paso Blanco de Lorca para los próximos tres años en unas elecciones celebradas el domingo en las que se impuso al otro candidato, Pedro Segura.

Sánchez Martínez toma el relevo en la presidencia a Ramón Mateos, que ha estado al frente de la cofradía durante dos mandatos consecutivos, y ha presentado un proyecto basado en la unidad, la experiencia y la participación. Su mandato se centrará en el impulso del patrimonio artístico, la implicación de los mayordomos, el equilibrio entre tradición e innovación y el refuerzo de la procesión hebrea como eje de su identidad.

Sánchez llega a la presidencia en un periodo en el que la cofradía está inmersa en uno de los mayores retos de los últimos años, el bordado de un nuevo manto para la Virgen de la Amargura. El nuevo presidente ha presentado durante la campaña «un proyecto basado en la unidad, la experiencia y la participación, con líneas de trabajo centradas en el impulso del patrimonio artístico, la implicación de los mayordomos, el equilibrio entre tradición e innovación, el refuerzo y ampliación de la procesión hebrea como eje central de su identidad, así como la proyección cultural, el impulso del museo y una gestión eficiente y sostenible de la cofradía», señalan desde la cofradía.

Desde el Paso Blanco se quiere destacar especialmente el papel de Pedro Segura Martínez, cuya candidatura ha contribuido a enriquecer el debate interno con propuestas de gran valor, demostrando su compromiso, generosidad y profundo amor por el Paso Blanco. Ambas candidaturas han compartido en todo momento un objetivo común: seguir fortaleciendo una de las instituciones más emblemáticas de la Semana Santa de España, desde la unidad, el respeto y el orgullo de pertenencia, explican en un comunicado.

Noticias relacionadas

«El Paso Blanco inicia así una nueva etapa que afronta con ilusión, cohesión y la certeza de que, más allá del resultado, la cofradía sale reforzada gracias al trabajo y la altura de miras de ambos candidatos», concluye el comunicado.