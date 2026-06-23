Carreteras
El ensanche de la carretera de Fortuna a La Garapacha obligará a expropiar más de 24.000 m² de terrenos a vecinos
Las obras de mejora de la RM-A17 afectarán a casi 90 fincas agrícolas y de regadío para ampliar la vía por la que pasan unos 640.000 vehículos al año
Más de 24.000 metros cuadrados de terrenos tendrán que ser expropiados a la fuerza a vecinos y propietarios para que la Comunidad acometa el ensanche y la mejora de la carretera que va desde el núcleo urbano de Fortuna hacia las pedanías altas del municipio, como La Garapacha, y a la Sierra de la Pila (RM-A17).
Hasta 88 fincas se verán afectadas para ejecutar los trabajos, que contempla la ocupación de numerosas parcelas agrícolas y de regadío a lo largo del trazado afectado por la actuación que se va a llevar en la carretera, según el documento publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).
La superficie varía: serán ocupadas fincas de apenas unos metros cuadrados hasta otras que superan los 1.500 metros cuadrados. La mayoría de propietarios afectados son vecinos de la localidad, aunque también aparecen otros titulares que residen fuera ya no solo fuera de Fortuna, sino de la Región: algunos tienen su domicilio fiscal en Alicante, Elche, Alcalá de Henares o Madrid.
A expensas de conocer qué empresa será la encargada de llevar a cabo las obras, cabe recordar que el proyecto salió a licitación el pasado mes de mayo por unos 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses para 'ampliar' esta vía por la que pasan unos 640.000 conductores y usuarios al año así como por los transportistas de productos agrarios que se ven obligados a transitar por esta carretera autonómica, en la que actualmente hay tramos con anchuras inferiores a cinco metros y un firme deteriorado.
En líneas generales, el objetivo primordial es aumentar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en una de las vías que conecta el centro de Fortuna con distintos núcleos y áreas rurales del municipio.
El proyecto, licitado por 2,7 millones de euros, prevé ampliar la plataforma hasta los 11 metros, renovar el firme y aumentar la seguridad
El proyecto contempla la ampliación de la plataforma hasta los 11 metros, con dos carriles de 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros. Asimismo, se mejorarán los radios de curvatura y se suavizarán los tramos más complejos para adecuarlos a una velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora.
Veinte días hábiles para reclamar
Con el trámite administrativo publicado en el BORM, se abre ahora un periodo de veinte días hábiles para que propietarios y titulares de los terrenos afectados pueden presentar alegaciones para corregir posibles errores en la relación de bienes y derechos que serán sometidos a expropiación.
La actuación en esta carretera se desarrollará en un tramo de casi tres kilómetros de longitud y permitirá ampliar la plataforma, mejorar el trazado y adecuar las condiciones de circulación, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y ofrecer una conducción más cómoda.
El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, indicó que "con esta intervención no solo aumentamos la seguridad, sino que facilitamos la movilidad diaria de los vecinos y apoyamos al sector agrario, que depende de estas infraestructuras para el transporte de sus productos".
Desde el departamento que dirige ya apuntaron que también se optimizarán las intersecciones para facilitar el acceso a pedanías y viviendas diseminadas, reducir puntos conflictivos y mejorar la funcionalidad global de la vía. La actuación incluye además la mejora del drenaje, la renovación del firme y la incorporación de nueva señalización, balizamiento y elementos de defensa.
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