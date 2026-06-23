Mejora de cauces
El Ayuntamiento de Caravaca actúa en el barranco de San Jerónimo para acabar con los vertidos y minimizar los arrastres
El proyecto incluye la renaturalización del entorno, conexiones con las redes públicas de aguas pluviales y residuales y la creación de nuevos espacios de paseo conectados con el Anillo Verde
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está ejecutando las obras del proyecto denominado ‘Actuaciones de transición ecológica y adaptación al cambio climático mediante renaturalización del entorno del Puente Uribe y barranco de San Jerónimo’, una intervención destinada a recuperar ambientalmente este espacio urbano. Entre los objetivos de la actuación se encuentra evitar los vertidos y los arrastres del agua de lluvia, mejorando la imagen paisajística y atractivo turístico del entorno.
La actuación cuenta con una inversión de 48.000 euros
Las obras, que cuentan con una inversión de 48.000 euros financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’ con fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se desarrollan sobre una superficie aproximada de 3.500 metros cuadrados situada en el barranco de San Jerónimo y el entorno del Puente Uribe, un espacio estratégico por ser uno de los principales accesos de visitantes y peregrinos a la ciudad a través del último tramo de la Vía Verde del Noroeste.
La concejal de Urbanismo y Servicios Públicos, Mónica Sánchez, que ha visitado la zona junto a los técnicos municipales responsables del proyecto, ha informado que “esta actuación permitirá mejorar este entorno tanto desde el punto de vista medioambiental como turístico, recuperando un espacio degradado y transformándolo en una zona más integrada, accesible y atractiva para vecinos y visitantes”.
Trabajos
Los trabajos contemplan la eliminación de puntos de vertido de aguas pluviales y residuales directamente al cauce mediante su conexión a las redes públicas municipales; el desbroce y limpieza de vegetación crecida de forma desordenada; la adecuación y mejora de las conexiones peatonales con los espacios colindantes y con el Anillo Verde; así como la generación de nuevos espacios para el esparcimiento y el disfrute ciudadano.
Se va a llevar a cabo la plantación ordenada de arbolado de gran porte para favorecer la regeneración natural del entorno
Asimismo, se va a llevar a cabo la plantación ordenada de arbolado de gran porte para favorecer la regeneración natural del entorno, mejorar la calidad paisajística y minimizar el impacto visual de las traseras de los inmuebles del casco antiguo que lindan con la zona de actuación. El proyecto también incluye obras de cantería para encauzar adecuadamente las aguas del cauce y actuaciones destinadas a prevenir los problemas de arrastres que se producen durante episodios de lluvia intensa. Entre las mejoras previstas destacan igualmente la creación y acondicionamiento de paseos peatonales y la instalación de elementos que facilitarán la accesibilidad y la conexión con los recorridos existentes para caminantes y ciclistas.
Mejora del 'Anillo verde'
Esta intervención se plantea además como una actuación complementaria al denominado ‘Anillo Verde’, un corredor periurbano de más de cinco kilómetros ejecutado por el Ayuntamiento en 2024, que conecta con la Vía Verde del Noroeste y bordea parte del casco urbano. Este recorrido fue dotado de señalización, mobiliario urbano, iluminación y actuaciones de restauración paisajística, incluyendo la mejora del firme y la plantación de especies vegetales.
Un corredor periurbano de más de cinco kilómetros ejecutado por el Ayuntamiento en 2024, que conecta con la Vía Verde del Noroeste
La concejal de Urbanismo y Servicios Públicos ha recordado que estas actuaciones forman parte de las más de cuarenta iniciativas materializadas en los últimos años gracias al Plan de Sostenibilidad Turística, “un programa que está llegando a su fase final y que ha permitido transformar y poner en valor numerosos espacios del municipio, mejorando la experiencia de quienes nos visitan y la calidad de vida de nuestros vecinos”.
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