El Área IV de Salud mantendrá sus servicios durante el periodo estival, aunque con menor intensidad

El consejo de Salud del Noroeste se reunía de manera extraordinaria para hacer balance de las últimas actuaciones llevadas a cabo en el Hospital Comarcal del Noroeste. El punto central del encuentro, en el que participan todos los Ayuntamientos cuyo centro de referencia es el hospital caravaqueño, fue la asistencia sanitaria del área, durante el periodo estival. Según adelantó la gerente del Área, Juana Fernández, se han conseguido mantener todos los servicios, aunque con menor intensidad, “El verano es un periodo complejo para la Sanidad y mucho más en esta área que sabemos que faltan recursos”, en este sentido destacó que “en un ejercicio de transparencia queremos mostrar a la ciudadanía todo el esfuerzo que se ha hecho y como va a quedar la planificación del verano”. Fernández subrayó que “todos los servicios van a seguir funcionando, manteniendo la actividad asistencial al mínimo y siempre procurando atender prioridades 1, oncológicos, graves y urgencias”.

Otro de los asuntos abordados ha sido el Sarampión, aunque en el área IV no se ha dado ningún caso

Otro de los asuntos abordados ha sido la epidemia del Sarampión, aunque en el área IV no se ha dado ningún caso, se ha activado el protocolo tras detectarse la enfermedad en otras áreas del Servicio Murciano de Salud. “Si ha dado algún caso en el Área I y eso es suficiente para activar una comisión de Sarampión y de todo lo que conlleva estar preparados por sí se diera algún caso”, explicó la responsable del Área IV.

En total se derivaron a la Unidad de Mama por casos sospechosos a 57 mujeres

El encuentro sirvió para analizar los diferentes cribados que se realizan en el centro hospitalario, con respecto al de cáncer de mama, en el primer semestre se han citado a 5.000 mujeres, acudiendo a la prueba más de 3.000. En total se derivaron a la Unidad de Mama por casos sospechosos a 57 mujeres. También se realiza en el Hospital Comarca el cribado del cáncer de colon.

UCI

Celebración del consejo de Salud del Noroeste / Enrique Soler

Con respecto a la puesta en marcha de la UCI, Fernández recordó que en estos momentos se encuentra en proceso de licitación toda la maquinaria necesaria, así como la búsqueda y contratación del personal especializado.

Por último, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, valoraba positivamente el trabajo que se ha realizado en materia de organización para que los servicios asistenciales de toda el Área IV no se vean mermados en los próximos meses, “creo que hacen una labor de coordinación muy importante, para dar los servicios que la población necesita durante el verano, principalmente en zonas rurales”.

El regidor también hacía un llamamiento a participar en los diferentes cribados, “como principal medida preventiva contra el cáncer”.