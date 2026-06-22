Fiestas
Así es la 'falla' que arderá la noche de San Juan en San Pedro del Pinatar: rinde homenaje al eclipse solar
La obra, elaborada por maestros falleros, se quemará en el marco de las fiestas patronales
San Pedro del Pinatar cuenta un año más con una gran hoguera municipal, en el marco de las Fiestas Patronales, que en esta ocasión evoca los misterios de los ciclos lunares con 'La Dama del Eclipse'.
Esta obra recupera el mito de que cuando el Sol y la Luna dejan de recorrer caminos separados para encontrarse en un instante mágico, el cielo guarda silencio y el universo recuerda sus secretos más antiguos. Por ello, la protagonista de la hoguera es Selena, la dama de la luna, sentada sobre su creciente plateado. A sus pies aparece Aurora, madre de los nuevos ciclos, que lleva sobre sus hombros a un niño que simboliza el futuro, la esperanza y el renacimiento, porque cada eclipse es el comienzo de una nueva etapa.
Así, esta hoguera narra la historia de un encuentro único entre el Sol y la Luna, una alegoría sobre los ciclos de la vida, la maternidad, el renacimiento y la esperanza, explicó el concejal de Festejos, Javier Castejón.
El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, y el concejal de Festejos, Javier Castejón, y los miembros de la Comisión de Fiestas visitaron la plantá de la hoguera municipal, que se quemará la media noche del 23 de junio, en el transcurso de las Fiestas Patronales, con la celebración de San Juan.
- Desalojan a vecinos por un aparatoso incendio que amenaza con extenderse a las viviendas en El Malecón de Murcia
- El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga queda parapléjico
- Dan por estabilizado el incendio de la mota del río que obligó a desalojar a decenas de vecinos y movilizó a bomberos, cinco helicópteros y un avión en Murcia
- Un hombre, en coma inducido tras ser hallado inconsciente y ensangrentado en un jardín de Murcia
- Piscinas vacías, menos presión en los grifos y recortes del 50% al regadío: así se combatirá la próxima gran sequía en el Segura
- Muere el hombre que se hallaba en coma en la Arrixaca tras recibir una brutal paliza en un jardín de Murcia
- Investigan si la muerte del vecino de Zarandona está relacionada con la de su mejor amigo
- La autopsia apunta a que el hombre hallado ensangrentado en un jardín de Zarandona murió por una hemorragia cerebral