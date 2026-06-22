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Así es la 'falla' que arderá la noche de San Juan en San Pedro del Pinatar: rinde homenaje al eclipse solar

La obra, elaborada por maestros falleros, se quemará en el marco de las fiestas patronales

Hoguera municipal en San Pedro del Pinatar

Hoguera municipal en San Pedro del Pinatar / A.S.P.

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La Opinión

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San Pedro del Pinatar cuenta un año más con una gran hoguera municipal, en el marco de las Fiestas Patronales, que en esta ocasión evoca los misterios de los ciclos lunares con 'La Dama del Eclipse'.

Esta obra recupera el mito de que cuando el Sol y la Luna dejan de recorrer caminos separados para encontrarse en un instante mágico, el cielo guarda silencio y el universo recuerda sus secretos más antiguos. Por ello, la protagonista de la hoguera es Selena, la dama de la luna, sentada sobre su creciente plateado. A sus pies aparece Aurora, madre de los nuevos ciclos, que lleva sobre sus hombros a un niño que simboliza el futuro, la esperanza y el renacimiento, porque cada eclipse es el comienzo de una nueva etapa.

Así, esta hoguera narra la historia de un encuentro único entre el Sol y la Luna, una alegoría sobre los ciclos de la vida, la maternidad, el renacimiento y la esperanza, explicó el concejal de Festejos, Javier Castejón.

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El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, y el concejal de Festejos, Javier Castejón, y los miembros de la Comisión de Fiestas visitaron la plantá de la hoguera municipal, que se quemará la media noche del 23 de junio, en el transcurso de las Fiestas Patronales, con la celebración de San Juan.

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