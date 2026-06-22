Denuncian que un jefe de servicio del Ayuntamiento de Molina gastó casi 16.000 euros de dinero público en desodorantes, alcohol y comida precocinada

"Desodorantes, bebidas alcohólicas, comida precocinada, productos de higiene y otros artículos ajenos al objeto del contrato" por valor de casi 16.000 euros. Es lo que denuncia el PSOE de Molina de Segura que gastó de dinero público mediante tarjetas entregadas J. P. M., entonces jefe de servicio municipal de empleo, "militante y excargo del PP", en contratos vinculados a cursos de cocina del Servicio de Empleo y Formación del Ayuntamiento.

Los socialistas molinenses han exigido "explicaciones urgentes" al Gobierno local de PP y Vox por estas transacciones que habría realizado este hombre, que ya ha sido cesado de su cargo pese a seguir trabajando en la Concejalía de Empleo. En el comunicado lanzado este lunes por el PSOE señalan de forma concreta que la documentación municipal recoge compras por importe total de 15.759,24 euros, correspondientes a cerca de 2.000 artículos. Según consta en el expediente, muchas de esas compras no estaban previstas en los pliegos técnicos ni guardaban relación directa con la formación.

"Todo ello pese a que el contrato con la empresa concesionaria ya contemplaba el suministro de comida y productos necesarios para la realización de los cursos", criticó el Grupo Municipal Socialista, que apunta directamente que el "control del dinero público corresponde al alcalde y a su equipo", que no "pueden mirar hacia otro lado".

El contrato con la empresa concesionaria ya contemplaba el suministro de comida y productos necesarios para la realización de los cursos

Fuentes del Ayuntamiento de Molina de Segura señalan que desde que el departamento de Recursos Humanos del Consistorio se tuvo conocimiento de los hechos, "se procedió a la apertura de un expediente de información reservada". Tras recoger las pruebas y llevar a cabo diversas investigaciones, "se abrió un expediente disciplinario y se denunciaron estos hechos ante la Fiscalía, quedando el funcionario apartado de su cargo".

"No cierra el caso ni elimina la responsabilidad política"

Por su parte, la portavoz socialista, Isabel Gadea, afirma que el regidor molinense, José Ángel Alfonso, "tiene que explicar por qué se entregaron tarjetas de compra a un jefe de servicio municipal y militante del PP, por qué se compraron desodorantes, bebidas alcohólicas o comida precocinada con cargo a cursos de formación, y quién permitió este descontrol de casi 16.000 euros".

Gadea señala que no se trata de un simple error administrativo. "Hablamos de dinero público, de contratos municipales y de formación para personas que buscan empleo". El PSOE señala que, tras exigir los pagos que habría acometido J.P.M., el alcalde habría decidido cesarlo, "aunque sigue trabajando" en dicha Concejalía, un hecho que "no cierra el caso ni elimina la responsabilidad política del Gobierno local".

"Que esta persona ya no esté al frente del servicio no borra lo ocurrido. El alcalde tiene que explicar qué pasó, qué decisiones se tomaron, qué controles fallaron y por qué no ha dado explicaciones públicas y transparentes a los vecinos", subraya Gadea.

Amenazan con ir a los tribunales

El PSOE denuncia que, hasta ahora, el alcalde no ha ofrecido explicaciones "públicas, claras y transparentes" sobre este expediente y, de no hacerlo, amenaza con llevar el asunto a los tribunales. Para Isabel Gadea, "el silencio del alcalde agrava el problema. Cuando aparecen compras por casi 16.000 euros que no encajan con el contrato, un Gobierno serio comparece, enseña los documentos y responde. Lo que no puede hacer es esconderse", sostiene

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"Este caso resume el caos del Gobierno PP-Vox: contratos mal controlados, compras sin justificar y un alcalde que no da explicaciones públicas ni transparentes. Molina merece saber la verdad. El dinero público no se gestiona con tarjetas sin control ni con silencios políticos. Se gestiona con rigor, transparencia y responsabilidad", concluye el comunicado.