El CAVI registra 45 nuevas altas de mujeres de la Comarca del Noroeste en el último semestre

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha acogido una nueva reunión de la Mesa Local de Coordinación de Violencia de Género, correspondiente al primer semestre de 2026, un órgano de trabajo en el que participan los distintos servicios, instituciones y profesionales implicados en la atención, protección y prevención de la violencia de género en la Comarca del Noroeste.

Durante el encuentro se realizó una puesta en común de la situación actual, así como de los recursos, herramientas y actuaciones

Durante el encuentro se realizó una puesta en común de la situación actual, así como de los recursos, herramientas y actuaciones que se desarrollan de forma coordinada para ofrecer una respuesta integral a las víctimas de violencia de género y a sus familias.

45 nuevas altas

Entre los datos analizados destaca el registro en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) de 45 nuevas altas de mujeres residentes en los municipios de la Comarca del Noroeste durante los seis primeros meses del año, frente a las 40 contabilizadas en el mismo periodo de 2025. Del total de nuevas usuarias atendidas, 22 son de nacionalidad española y 23 de otras nacionalidades.

Por franjas de edad, se contabilizaron tres mujeres menores de 20 años; once mujeres de entre 20 y 30 años; once de entre 31 y 40 años; diez de entre 41 y 50 años; siete de entre 51 y 60 años; y tres mayores de 60 años.

Aumentan las denuncias

Celebración de la Mesa de Violencia de Género / La Opinión

Asimismo, uno de los datos más significativos es que el 62 por ciento de las mujeres atendidas han presentado denuncia, una cifra que supone un incremento considerable respecto al mismo periodo del año anterior y que, según se valoró en la reunión, refleja una mayor confianza en los recursos de protección y acompañamiento existentes.

La concejal de Igualdad de Oportunidades, Mónica Sánchez, ha destacado que “la coordinación entre administraciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales y servicios especializados es fundamental para garantizar una atención eficaz a las víctimas y seguir avanzando en la erradicación de la violencia de género”. La concejal ha añadido que “es imprescindible continuar reforzando tanto los recursos asistenciales como las acciones de prevención y sensibilización, especialmente entre la población más joven, para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres”.

En la mesa también se analizaron las actuaciones en materia de sensibilización y prevención impulsadas en los últimos meses

Además del Centro de Atención Especializada para Víctimas de Violencia de Género (CAVI), en Caravaca se encuentran implantados otros recursos de apoyo como el Servicio de Orientación Jurídica, el servicio de atención psicológica para menores hijos de víctimas de violencia de género y el Punto de Encuentro Familiar, que facilitan una atención integral adaptada a las necesidades de cada caso.

Durante la reunión también se realizó una valoración de las actuaciones de sensibilización y prevención impulsadas en los últimos meses tanto por el Ayuntamiento como por el resto de los organismos participantes. Entre ellas destacan la jornada jurídica dirigida a profesionales, las charlas desarrolladas en los centros de Educación Secundaria, las campañas de visibilización y otras iniciativas orientadas a concienciar a la ciudadanía y fomentar la detección precoz de situaciones de violencia.