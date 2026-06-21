La Mina Agrupa Vicenta sigue cerrada tras tres años de alcaldía de Joaquín Zapata en La Unión

La Mina Agrupa Vicenta permanece cerrada tras tres años de alcaldía de Joaquín Zapata, quien prometió su apertura con su llegada al cargo.

Este centro minero data de 1869 y se conforma de más de 4.000 metros cuadrados y ochenta metros de profundidad que se pueden abrir al público. Todo esto la convierte en un importante elemento de atracción turística para La Unión.

En este sentido el Partido Socialista del municipio ha arremetido contra el alcalde Zapata por no cumplir con la que consideran "una de las principales promesas de su proyecto político". Señalan que cuando se encontraba en la oposición, el actual mandatario acusaba al PSOE de "incompetencia" en la gestión de este espacio.

El grupo socialista reclama que, en su momento, el político popular ofrecía "soluciones fáciles" para recuperar este activo imprescindible para el patrimonio turístico y cultural de La Unión. "El alcalde ha descubierto que los problemas que negaba desde la oposición eran reales y mucho más complejos", afirman

Pedro López Millán, secretario general del PSOE, entiende que se deben exigir responsabilidades políticas por "unas promesas que no se han cumplido".

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Finalmente, le piden que abandone "la política de los titulares" y explique públicamente qué actuaciones concretas se han realizado estos años para abrir la Mina Agrupa Vicenta.