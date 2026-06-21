Cehegín reúne tres siglos de arte, fe e historia con motivo de su Año Jubilar

El Museo Arqueológico de Cehegín acoge desde ayer y hasta el próximo 8 de diciembre la exposición ‘Ave Oriens’. La muestra, enmarcada en El Siglo de las Maravillas, una de las grandes propuestas culturales del Año Jubilar con el que la ciudad conmemora el 300 aniversario de la llegada de la Virgen de las Maravillas, está comisariada por Francisco Aroca y Víctor J. Martínez, y reúne un extraordinario conjunto de piezas arqueológicas, imágenes devocionales y obras de arte que permiten recorrer la historia religiosa, artística y patrimonial de Cehegín desde la antigüedad hasta nuestros días.

La exposición ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno de la Región de Murcia, que ha financiado íntegramente este proyecto cultural, convirtiéndolo en una de las principales iniciativas del Año Jubilar y en una magnífica oportunidad para mostrar a todo el mundo la riqueza patrimonial que conserva la ciudad de Cehegín.

El recorrido de esta muestra se inicia en los orígenes de la espiritualidad del territorio y permite contemplar piezas tan singulares como los idolillos calcolíticos, las tulipas argáricas, las ofrendas del Santuario Ibérico del Recuesto, el Altar de Júpiter procedente del Museo Arqueológico de Murcia o el Sarcófago de Adám, entre otros, que constituyen testimonios de la importancia histórica y religiosa que estas tierras han tenido a lo largo de los siglos.

El segundo bloque está dedicado a la escultura barroca, y reúne algunas de las obras más destacadas del panorama artístico nacional. Entre ellas sobresalen el Ángel Custodio de Nícola Fumo, el Cristo de la Sangre y un inédito Niño Jesús de Francisco Salzillo, los Ángeles Dolientes de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Murcia, la Virgen del Perpetuo Socorro de tradición napolitana, la Virgen de las Maravillas de la iglesia de San Pedro de Murcia, un extraordinario Calvario de Luis Salvador Carmona y el retrato del cardenal Belluga realizado por Paulino Pedemonte.

La Virgen de las Maravillas

Por primera vez, la propia imagen de la Virgen de las Maravillas formará parte de una exposición de estas características, acompañada de su tesoro y de sus coronas originales. Junto a ella podrán contemplarse algunas de las piezas más relevantes del patrimonio religioso de Cehegín, como San Zenón, la Virgen de la Peña, Santa María Magdalena, San Sebastián, San Francisco Javier de Nicolás de Bussy, el Resucitado de la escuela salzillesca, el Cristo Despojado de Antonio Jesús Yuste Navarro, Nuestra Señora de las Angustias de Marcos Laborda o una Virgen Dolorosa atribuida a Salzillo. La muestra se completa con carteles patronales, fotografías, estampas, medallas y otros elementos vinculados a la devoción popular hacia la patrona de la ciudad.

La muestra está enmarcada en El Siglo de las Maravillas. / Ayto. de Cehegín

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, ha señalado que 'Ave Oriens' es una exposición que nos permite mostrar al exterior la extraordinaria riqueza patrimonial que atesora nuestro municipio, y poner en valor una historia que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos en torno a la fe, el arte y la cultura».

Asimismo, la regidora ha destacado que «el Año Jubilar está siendo una oportunidad para abrir Cehegín al mundo e invitar a quienes nos visitan a descubrir una ciudad que sorprende por la cantidad y calidad de su patrimonio, por la belleza de su casco histórico y por la capacidad de conservar y compartir su legado cultural y devocional».

Con esta gran exposición, Cehegín se consolida como uno de los principales destinos culturales de la Región de Murcia durante este Año Jubilar, ofreciendo a vecinos y visitantes una ocasión única para contemplar obras que difícilmente volverán a reunirse en un mismo espacio y para descubrir la historia, el arte y las tradiciones que han dado forma a la identidad de una ciudad que mira al futuro sin renunciar a la riqueza de su pasado.