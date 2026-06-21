Año Jubilar
Cehegín inaugura la exposición 'Ave Oriens. El Siglo de las Maravillas', uno de los grandes acontecimientos culturales del Año Jubilar
La exposición podrá visitarse en el Museo Arqueológico de Cehegín hasta el próximo 8 de diciembre
El Museo Arqueológico de Cehegín acogió la inauguración oficial de la exposición 'Ave Oriens. El Siglo de las Maravillas', una de las grandes citas culturales y patrimoniales del Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, que podrá hasta el próximo 8 de diciembre.
Se trata de una de las grandes citas culturales y patrimoniales del Año Jubilar
El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; la consejera de Cultura de la Región de Murcia, Carmen Conesa; miembros de la Corporación Municipal; autoridades civiles, militares y religiosas; el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol; los comisarios de la exposición, Francisco Peñalver y Víctor J. Martínez; representantes de instituciones culturales, así como numerosos vecinos y visitantes que quisieron acompañar este importante acontecimiento para el municipio.
La muestra ofrece un recorrido único por la historia, el arte, la espiritualidad y la identidad de la localidad
La muestra, organizada con motivo del 300 aniversario de la llegada de la Virgen de las Maravillas a Cehegín, ofrece un recorrido único por la historia, el arte, la espiritualidad y la identidad de la localidad, desde las primeras manifestaciones religiosas documentadas en el territorio hasta el esplendor artístico y devocional del siglo XVIII.
Durante la inauguración se destacó la colaboración del Gobierno de la Región de Murcia y de la Consejería de Cultura, cuya aportación de 80.000 euros ha sido fundamental para hacer realidad este ambicioso proyecto.
“Ave Oriens. El Siglo de las Maravillas” reúne por primera vez en un mismo espacio piezas arqueológicas, esculturas, obras de arte sacro y elementos patrimoniales de enorme valor histórico y devocional, procedentes tanto de Cehegín como de distintos puntos de España. Entre ellas destacan obras vinculadas a importantes artistas del barroco como Nícola Fumo, Francisco Salzillo, Bussy o Carmona.
Durante la inauguración, Carmen Conesa destacó que esta iniciativa supone “una oportunidad excepcional para acercar a residentes, visitantes y peregrinos a la historia, el patrimonio y la identidad cultural de Cehegín, poniendo en valor un legado que forma parte de la memoria colectiva de toda la Región”. La consejera subrayó que la exposición contribuirá a enriquecer la oferta turística vinculada al Año Jubilar y a dinamizar la actividad económica del municipio y su entorno.
Apoyo de la Comunidad
El apoyo a esta exposición se enmarca en los objetivos de la Estrategia de Impulso del Turismo Religioso 2025-2031, puesta en marcha por la Comunidad para fortalecer la posición de la Región como destino de referencia en este segmento mediante el apoyo a eventos de relevancia, actuaciones de promoción, proyectos de conservación patrimonial y nuevas infraestructuras vinculadas al turismo religioso.
Desde el Ayuntamiento de Cehegín se ha mostrado la satisfacción por la puesta en marcha de una exposición llamada a convertirse en uno de los grandes referentes culturales de la Región de Murcia durante los próximos meses, contribuyendo además a reforzar la proyección turística y patrimonial del municipio dentro de la programación del Año Jubilar.
Museo Arqueológico
La exposición se ubica en uno de los edificios más emblemáticos de la localidad, el Museo Arqueológico de Cehegín, antiguo Palacio de los Fajardo, y ha sido posible gracias a la colaboración entre el Gobierno regional, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, y el ayuntamiento de la localidad. La exposición podrá visitarse en el Museo Arqueológico de Cehegín hasta el próximo 8 de diciembre.
- Desalojan a vecinos por un aparatoso incendio que amenaza con extenderse a las viviendas en El Malecón de Murcia
- El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga queda parapléjico
- Dan por estabilizado el incendio de la mota del río que obligó a desalojar a decenas de vecinos y movilizó a bomberos, cinco helicópteros y un avión en Murcia
- La Policía denuncia a un concejal de Vox en Murcia por llevar un espray de pimienta ilegal con el que presuntamente amenazó a un inmigrante
- Un hombre, en coma inducido tras ser hallado inconsciente y ensangrentado en un jardín de Murcia
- Piscinas vacías, menos presión en los grifos y recortes del 50% al regadío: así se combatirá la próxima gran sequía en el Segura
- Muere el hombre que se hallaba en coma en la Arrixaca tras recibir una brutal paliza en un jardín de Murcia
- Investigan si la muerte del vecino de Zarandona está relacionada con la de su mejor amigo