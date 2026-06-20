Movilidad
San Javier y Los Alcázares pasan a estar conectados por un carril bici desde hoy
El trazado, de 305 metros y bidireccional, cuenta con nueva iluminación y señalética vertical y horizontal para garantizar la seguridad en todo el recorrido y favorecer la movilidad sostenible
Dos de los principales municipios turísticos de la Región de Murcia estarán comunicados, desde el día de hoy, a través de un carril bici. El Ayuntamiento de Los Alcázares ha inaugurado el tramo 3, que permite a los ciclistas llegar por este trazado hasta el municipio de San Javier. En los últimos meses se han desarrollado los trabajos para hacer posible esta conexión en la carretera RM-F34, que va desde la Calle Fragata hasta el linde municipal y que hasta ahora era considerado uno de los puntos más sensibles del trazado al discurrir por carretera.
Con la llegada del verano, la afluencia a estos puntos costeros sube de manera considerable, y el trasiego de peatones, incluso cerca de las carreteras, hace que esta medida sea un alivio para ellos, pudiendo transcurrir entre ambos municipios sin necesidad de utilizar el coche.
La obra ha sido desarrollada por la constructora Jumabeda SL con un presupuesto de licitación de 217.642,40 euros (IVA incluido), 100% financiado dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino gracias a los fondos de la Unión Europea – Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Próximamente se inaugurará también el tramo 2 que discurre desde la Avenida Radiobaliza Óscar hasta la calle pintor Vitorio Nicolas, sumando en total tres tramos inaugurados en los últimos meses que permiten reordenar el uso del Paseo Marítimo y favorecer la conectividad en todo el municipio para quienes apuestan por la bicicleta y el desplazamiento sostenible.
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