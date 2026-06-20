Sucesos
Rescatado el cuerpo sin vida del joven desaparecido en la playa de Matalentisco
Tras una intensa búsqueda con medios aéreos y marítimos, los equipos de emergencia localizaron el cuerpo
Los equipos de emergencia han rescatado el cuerpo sin vida del joven que desapareció el pasado jueves mientras se bañaba en la playa de Matalentisco. En estos momentos, los restos mortales están siendo trasladados en una embarcación hacia el Puerto Deportivo Juan Montiel.
El jueves el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibía el primer aviso en torno a las 17:00 horas, alertando de que un bañista tenía graves dificultades para salir del mar.
Al lugar de los hechos se movilizaron efectivos de Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, la embarcación Pandora de Salvamento Marítimo y el helicóptero del 112 de la Región de Murcia. Las labores se centraron en la zona rocosa de poniente, pero la llegada de la noche obligó a suspender el operativo por la falta de visibilidad.
El viernes la búsqueda se reactivó a las 07:30 horas de la mañana con la intervención de la embarcación de Salvamento Marítimo y un helicóptero con base en Almería equipado con cámaras termográficas.
Asimismo, a los medios aéreos y marítimos se sumó un dron de la Policía Local, también dotado de tecnología térmica, mientras que voluntarios de Cruz Roja llevaron a cabo la búsqueda subacuática que culminó con la recuperación del cuerpo.
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