El festival 'La Mar de Libros' vuelve a veranear en Los Alcázares

La Mar de Libros vuelve a convertir Los Alcázares en un punto de encuentro donde el salitre se mezcla con la literatura y las ideas de distintas partes el mundo. Desde el jueves 2 hasta el sábado 4 de julio, el municipio acogerá tres jornadas de programación cultural y literaria en las que autores procedentes de la Región de Murcia, Madrid, León, Ucrania y Rusia compartirán sus obras y reflexiones en distintos encuentros.

La duodécima edición del evento, que inaugura la programación cultural veraniega del municipio, propone este año un recorrido por seis miradas contemporáneas bajo el lema 'vistas / miradas', una invitación a reflexionar sobre desde qué perspectivas observan los autores el mundo y cómo lo transforman en literatura.

Conexión con la cultura

El concejal de Cultura, Antonio López Campoy, ha destacado el carácter abierto de la propuesta, subrayando que «en este inicio de verano proponemos una conexión con la cultura para que la literatura llegue a pequeños y mayores, desde una mirada amplia que servirá para la reflexión y la conexión con numerosas historias».

En la misma línea, el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha puesto en valor el peso del festival dentro de la agenda cultural del municipio, señalando que «nuestro evento literario de referencia supone toda una experiencia en una época en la que la lectura gana protagonismo, y hace que las letras sirvan como nexo para descubrir y disfrutar de Los Alcázares».

Jornadas literarias

El festival, organizado por la asociación LA Ecocultural y el centro alt en coordinación con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Alcázares, se desarrollará en el Balneario de La Encarnación.

El jueves 2 de julio arrancará la programación a las 19:30 horas con la inauguración oficial en el Balneario. A continuación, el patio acogerá la conversación entre Diego Sánchez Aguilar y María José Gómez en torno a la novela El mago David, galardonada con el premio Mallorca de Narrativa en Castellano 2025.

Paralelamente, en el paseo de la Playa, junto a La Encarnación, Cristina Gutiérrez Ribas presentará Pequeguía del Mar Menor con un cuentacuentos y taller infantil.

El viernes 3 la mirada llegará desde Ucrania con la periodista y escritora Margarita Yakovenko, que presentará Ocupación en una conversación con Antonio Zapata. La jornada continuará con la autora rusa Anna Starobinets, que abordará el duelo y los traumas silenciosos en un encuentro con Oliver Dorostkar, centrado en la dimensión más cotidiana del terror y la pérdida.

La programación concluirá el sábado 4 con la entrega de premios de fomento a la lectura y escritura de LA Ecocultural y una mesa redonda del club de lectura intercentros con alumnado de distintos institutos.

El cierre literario a esta duodécima edición lo pondrán Noemí Sabugal y Enrique Rey con la presentación de Laberinto mar y Melón con jamón, dos obras que recorren el territorio y las expectativas del verano desde miradas complementarias.

Como broche final, el festival finalizará con un paseo en barco por el Mar Menor guiado por Antonio Zapata, actividad gratuita con inscripción previa.

Se cerrará así una de las citas ineludibles en la Región para cualquier amante del mar y la literatura, en esta oportunidad única de disfrutar de ambos mundos en un intercambio de ideas internacional.