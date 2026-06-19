Los trenes seguirán sin parar en Torre Pacheco hasta el 20 de julio

Renfe realiza una adaptación de los planes alternativos de transporte para los Servicios de Proximidad de la línea Murcia-Cartagena, iniciados el pasado 19 de mayo con motivo de las obras que está realizando Adif para la renovación de la vía en la línea.

Debido a una nueva programación de los trabajos del Administrador de infraestructuras, los trenes de Proximidad no tendrán parada en la estación de Torre-Pacheco hasta el 20 de julio.

Por otro lado, también se modifica la fecha prevista para el corte total de la línea, trasladándose al final de las obras, por lo que tendrá lugar entre el 16 y el 20 de julio.

Renfe ha incrementado el número de autobuses programados para garantizar la movilidad de los viajeros de los servicios ferroviarios de Proximidad de la línea Murcia-Cartagena, que ha pasado de 1100 a 1150 durante todo el periodo.

Se han establecido dos planes alternativos de transporte por carretera para estos Servicios de Proximidad, en función de la exigencia del momento en el que se estén desarrollando las obras. Del mismo modo, se reorganiza el servicio Intercity, de Larga Distancia, que diariamente realiza el trayecto entre las estaciones de València Nord y Cartagena.

Planes Alternativos de Transporte para los Servicios de Proximidad

Entre el 19 de mayo y el 20 de julio (excluido del 16 al 20 de julio), los servicios de Proximidad, para los viajeros con origen y destino Torre-Pacheco, se prestarán por carretera entre Torre-Pacheco y Cartagena y entre Torre-Pacheco y Balsicas-Mar Menor. Desde Balsicas-Mar Menor hasta Murcia del Carmen el servicio se prestará en tren. Los viajeros de los Servicios de Proximidad Murcia-Cartagena cuyo origen y destino no sea la estación de Torre-Pacheco, realizarán todo el trayecto en tren.

Del 16 al 20 de julio, las obras exigirán un corte total de la línea por lo que el servicio de Proximidad entre Murcia y Cartagena se realizará por carretera íntegramente. Los autobuses tendrán parada en todas las estaciones de la línea.

Larga Distancia

En cuanto a la oferta de Larga Distancia, el Intercity València-Cartagena y Cartagena-València no realizará parada en la estación de Torre-Pacheco. Entre el 16 y el 20 de julio, estos trenes, solo circularán desde y hasta Murcia.

Mientras estén en vigor los planes alternativos de transporte en la línea, no se admitirán los billetes bajo la tarifa de grupos, transporte de bicicletas no plegables ni de animales, previsto en las Condiciones Generales de Transporte.

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